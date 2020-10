Rugani, Andersen y Diogo Leite

Prácticamente sobre la bocina pero parece que el Valencia CF se empieza a mover en el mercado de fichajes con la intención de cerrar una operación. Hasta ahora se ha movido bastante pero cuando ha llegado la hora de rematar el fichaje, ha frenado en seco siempre por motivos económicos. Tal vez el ejemplo más claro sea el del central argentino Germán Pezzella, lo tenía para cerrar, pero se negó a comprometerse a pagar nada ni siquiera a futuro. Órdenes de Peter Lim.

Posiblemente será un defensa central el primer fichaje que haga el club de Mestalla en este atípico mercado de verano de 2020, que termina el próximo lunes 5 de octubre -ya en pleno otoño- lo que en términos de planificación deportivo significa que el cierre está a la vuelta de la esquina. El central por el que el Valencia CF está negociando con el objetivo de cerrarlo en breve es el italiano Daniele Rugani, uno de los futbolistas que tiene en cartera desde hace tiempo tal y como informó este periódico días atrás. Rugani tiene 26 años, mide 1,90 metros y pertenece a la Juventus, pero el club italiano quiere dejarle salir porque apenas cuenta para su entrenador Andrea Pirlo. Es un defensa italiano pero atípico, es decir, no se trata de un jugador duro y expeditivo. En el equipo de Turín tiene por delante a los veteranos Bonucci y Chiellini, así como al joven De Ligt, lesionado en estos momentos, y al turco Demiral, por lo que se le busca salida. Es ahora, en los días finales de mercado, cuando al Valencia CF se le pone a tiro porque encaja en los estrictos parámetros económicos que ha marcado su máximo accionista.



Negociación con la Juventus



A Daniele Rugani le seduce la idea de jugar en el Valencia CF pero falta el acuerdo entre clubes, de momento. El problema parece estar donde siempre, en que el club de Mestalla no está dispuesto a comprometerse a pagos futuros y pretende cesiones puras. La Juventus no cuenta con Rugani y lo que quiere es asegurarse que hará caja con él, de no ser así, lo único que hace es darle una patada al problema, porque en un año la situación con el futbolista italiano será la misma ya que tiene contrato hasta 2024. Pero Rugani no es el único defensa que maneja el Valencia CF, si bien alguno de los que tiene en la agenda se han escapado y es el caso del argentino Juan Foyth, del Tottenham, que salvo sorpresa, se convertirá en nuevo futbolista del Villarreal entre jueves y viernes.

Hay sobre todo un nombre, el del portugués Diogo Leite, sobre quién gravita casi todo, está por ver si en estos días finales de mercado el Valencia CF hace finalmente un esfuerzo por él, ya que las condiciones de pago que ofrece el Oporto son por calificarlo de alguna manera asumibles. El Valencia CF lo sabe, pero de momento su máximo accionista, Peter Lim, no ha dado el paso adelante. La llegada de Rugani no descarta la incorporación de Diogo Leite, que está también a la espera de la decisión del Valencia Cf para definir qué va a hacer esta temporada. No está entrando en las alineaciones de su entrenador y no ha disputado un solo minuto desde el inicio de la temporada. Tiene al menos dos propuestas de la Premier League pero todavía no ha descartado nada, ni la opción del Valencia CF ni la de continuar en el Oporto, donde tiene contrato hasta 2023.

Además de Leite, al Valencia CF se le ha puesto ahora a tiro un futbolista por el que preguntó hace varias semanas y que descartó por cuestiones económicas, tal como publicó este periódico. Se trata de Joachim Andersen, central danés de 24 años que milita en el Olympique de Lyon. Hace dos semanas el Lyon pidió traspaso y ahora ya acepta cesión, por lo que el Valencia CF empieza a tener opciones.

Pero conviene tener en cuenta que el club blanquinegro no solo trabaja con fichajes, también con salidas. Dos nombres están sobre la mesa en estos momentos porque puede salir antes del cierre de mercado. Uno es el defensa central Eliaquim Mangala, por quien se escuchan ofertas y hay predisposición para encontrar una solución. Si llegase Leite su marcha es obligada, puesto que ambos son centrales zurdos. El otro es el extremo ruso Denis Cherhysev. Se trata de dos salidas complicadas, en el caso del francés ha recibido propuestas interesantes que no han terminado de fructificar. Diferente es el caso del ruso, con contrato hasta 2022, que también ha tenido ofertas pero no tiene intención de abandonar el Valencia CF.