Thierry Correia desvela los dos secretos de su mejoría

No es habitual que Thierry Correia sea titular. Y menos que hable en público. El lateral derecho del Valencia CF ha concedido sus primeras declaraciones al club de la temporada después de su buena actuación contra la Real Sociedad en el Real Arena y las buenas sensaciones de la temporada. El portugués habla de las ganas que tiene el equipo, de sus cualidades a pesar de la juventud y da las dos claves para entender la mejora en su juego: "El entrenador y los compañeros me han transmitido mucha confianza". El jugador siente reforzado por Javi Gracia y se siente muy arropado por un vestuario, capitaneado por José Luis Gayà y Jaume Domènech, que está remando para hacer más equipo que nunca. Estas son sus palabras:

Su partido.

Me encontré bien en el partido, el entrenador y los compañeros me han transmitido mucha confianza y he entrado al campo con la confianza para ayudar. El entrenador y los compañeros me están ayudando mucho y estoy muy contento por poder ayudar al equipo.

El equipo.

Hay que ser constantes como el míster nos ha dicho y hay que jugar para ganar, transmitir muchas ganas y queremos siempre los tres puntos sea contra el rival que sea, ahora vamos a seguir trabajando.

La juventud.

El equipo tiene confianza pero hay que demostrarla en los partidos, tenemos que demostrar que a pesar de la edad tenemos cualidades y demostrar que queremos ganar siempre, contra la Real jugamos con mucha confianza y es importante ganar y seguir sumando victorias.