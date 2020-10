Otro toque de atención serio a Guedes

Gonçalo Guedes no ha podido comenzar peor la temporada. El extremo derecho ha decepcionado en sus primeros partidos el año en que estaba llamado a dar el salto de calidad y convertirse en una de las banderas del Valencia CF. El luso, lejos de dar un paso hacia adelante ante la marcha de jugadores importantes, lo ha dado hacia atrás. Su rendimiento no está siendo el esperado y ha perdido su condición de intocable en el Valencia y en la selección.

Javi Gracia fue el primero en darle un toque de atención en sala de prensa y en Reale Arena el pasado fin de semana. El segundo ha sido el seleccionador de Portugal este jueves. Fernando Santos se ha dejado fuera al valencianista de la lista de los 26 convocados de Portugal que se enfrentarán a España, Francia y Suecia durante este parón internacional. Guedes no está respondiendo a las expectativas en este arranque liguero y el seleccionador luso ha optado por otras alternativas de ataque.

La competencia en los puestos de arriba es brutal y Fernando Santos ha preferido llevar a otros jugadores antes que al valencianista. Sus elegidos son Cristiano Ronaldo, André Silva, Bernardo Silva, Diogo Jota, Joao Felix, Podence, Rafa Silva y Trincao. Guedes ha sido importante para la selección de Portugal en los últimos año. Su gol sirvió para que se proclamaran campeones de la primera edición de la UEFA Nations League hace solo un año. Sin embargo, no tiene el puesto garantizado. No es uno de los fijos. Ahora mismo no está rindiendo al nivel de selección y Fernando Santos ha decidido 'castigarlo'. Está fuera.

El castigo de la Federación de Fútbol de Portugal ha llegado días después del primer toque de atención de Javi Gracia. El técnico del Valencia CF dio la titularidad en las tres primeras jornadas contra el Levante, Celta de Vigo y Huesca. Sin embargo, estuvo muy lejos del nivel que se le espera. Apenas fue protagonista en los partidos hasta el punto de ser sustituido en los tres. Gracia lo sustituyó en la primera jornada (71'), lo sentó en el descanso en Balaídos (45') y tampoco acabó el encuentro con el Huesca (85') a pesar del agónico empate a uno. Guedes no aprovechó ninguna de sus tres primeras titularidades.

Javi Gracia no quiso hacer sangre y le mandó un primer recado en la rueda de prensa del viernes previa al partido contra la Real Sociedad. "No me gusta individualizar, cualquier análisis crítico hacia un jugador se lo debo de decir a él, es lógico que haya sustituciones porque hay jugadores que no están a su mejor nivel, necesitamos lo mejor de todos y no le doy más importancia. Guedes como el resto, no estamos en nuestro mejor nivel. Gonçalo pasó por problemas físicos... tenemos todo eso en cuenta para decidir, es un gran jugador y volverá a su mejor nivel".

Las palabras en la sala de prensa de Paterna tuvieron continuidad en el Reale Arena. Javi Gracia sentó a Guedes por primera vez en la temporada y ni siquiera lo utilizó en los cinco cambios reglamentarios de los que disponía el técnico. Vio todo el partido desde el banquillo. La tendencia del jugador es preocupante, el jugador no reacciona de momento.

El futbolista lanzó un mensaje el pasado miércoles en sus perfiles de redes sociales -"Trabajar duro"- acompañado por tres iconos. Uno de ellos, una cara con un dedo en la boca pidiendo silencio. Enigmático cuanto menos. Pero de nada sirven las palabras. El Valencia necesita que Guedes hable en el campo. Por el contexto del club, lo necesita más que nunca.