Javi Gracia sobre los fichajes: "Mientras haya vida hay esperanza"

El técnico del Valencia CF Javi Gracia ha rebajado su tono crítico con la propiedad y ha asegurado en rueda de prensa que "mientras haya vida hay esperanza" a cerca de los fichajes que no llegan a tres días para la finalización del mercado. El navarro también ha hablado de Peter Lim, Anil Murthy y Gonçalo Guedes entre otros. Estas son sus palabras:

No ha habido tiempo para disfrutar de la victoria contra la Real.

La semana ha sido así con tres partidos muy seguidos y poco tiempo para disfrutar del resultado, ya lo sabíamos, aunque hayan sido pocos días, ha sido un impulso y una dosis de ánimo muy buena para el equipo para poder preparar el partido contra el Betis, nos ha reforzado el trabajo y tenemos la ilusión de seguir en esta dinámica y alargarla lo máximo posible, el partido contra el Betis por el potencial de la plantilla va a ser exigente y esperamos hacernos fuertes en casa.

¿Cuál es tu grado de esparanza en materia de fichajes?

Tengo esperanza, no sé entrar a valorar en qué grado, mientras haya vida hay esperanza, tengo la fe en que en estos días que quedan podamos reforzar el equipo.

¿Tiene pensado alguna variacion contra el Betis? Contra la Real se vio un equipo más directo.

Hay una serie de ideas del juego que con independencia del rival y de cada partido, tratamos de mantener, queremos ser agresivos, ser un equipo intenso, tener alternativas para afrontar diferentes partidos. No creo que en anterior partido hayamos sobado mucho la pelota... nos gustaría tener más posesión y más control con balón de los partidos. El otro día recurrimos a un juego más directo porque tenemos opciones de ganar, tuvimos presencia en el centro del campo para tener posesiones más largas y me gusta que el equipo sea intenso y agresivo. El Betis tiene muchos recursos ofensivos y nos va a obligar a hacer un trabajo defensivo tan exigente o más que la Real. La idea es esa predisposición con la que competimos.

Ha perdido protagonismo Guedes. ¿Qué piensa de su arranque de temporada?

Todos los jugadores son importantes y Gonçalo también, habrá momentos para todos ellos. Habrá momentos que estás mejor, otros peor y Gonçalo no es una excepción, hay que ser lo más justo posible con el trabajo de todos y no quiero que se interprete que como que ya estoy descontento o que está haciendo mal las cosas. Hay momentos de partidos que creo que se necesita otro tipo de cosas, pensamos que era mejor reforzar el lateral y se optó por esa decisión, pero no poque esté trabajando mal. Él ha sido, es y será muy importante y estoy convencido que las aportaciones serán muy importantes para el equipo

Transmite cierto desánimo por la falta de fichajes. ¿Cómo está su relación con Anil y qué sabe de los fichajes?

Las interpretaciones son libres, hay tiempo para traer jugadores, es verdad que a día de hoy no se han hecho, pero mientras haya tiempo el tiempo nos da la opción de que lleguen jugadores, pero ahora no estoy centrado en eso. Te digo hasta donde llego. Con el presidente coincidí en el vuelo, estuvimos en el partido, volvimos y conversamos lo que se conserva en un viaje, pero en materia de fichajes tampoco ha hablado nada.

¿Lo de utilizar a a Gayà de extremo es un recurso para tener continuidad?

Ha sido un recurso de un partido, es una posibilidad que tenemos y no me atrevo a decir si va seguir siendo una fórmula que utilizaremos más veces o pocas, son recursos que tenemos y que no renuncio a ello, también lo podemos hacer por la derecha con Wass.

¿Le han pedido opinión sobre la salida de Centelles?

De momento no hay ninguna comunicación oficial, así que prefiero ser prudente y esperar a lo que sucede.

¿Ha hablado con Peter Lim?

Nunca dije que hubiera hablado porque no he hablado, igual mi intención era hablar con él como la tengo ahora, pero ni he estado ni he hablado con el propietario.