Kang In tiene ofertas y duda sobre su renovación con el Valencia CF

Faltan unos días para que se cierre el mercado de fichajes y el Valencia CF corre contra el reloj para cerrar la plantilla con un mínimo de dos incorporaciones, un defensa central y un centrocampista, que es lo que está pidiendo de manera pública e insistente su entrenador Javi Gracia.

Pero no solo puede haber novedades en lo que a fichajes se refiere, también con salidas. De hecho, tal y como ha publicado este periódico, el club de Mestalla ha cambiado su valoración respecto a un futbolista como Diakhaby, del que no tenía intención de desprenderse pero por el que ahora puede aceptar una cantidad de 20 millones de euros. En este sentido el Fulham y el West Ham de la Premier League, además del PSG, han mostrado interés por el futbolista galo. En situación similar está el también francés Eliaquim Mangala, por el que se escuchan ofertas, pero parece complicado que pueda salir toda vez que la posibilidad que tenía en la liga italiana se ha esfumado. El Valencia CF y el propio Mangala estaban dispuestos a aceptar esa operación. El ruso Cherhyshev es otro de los futbolistas que al club de Mestalla le gustaría que abandonara el equipo, pero tampoco parece que vaya a ser así,, no quiere abandonar València y salvo sorpresa mayúscula, seguirá a las órdenes de Javi Gracia.

Pero sucede que a los dirigentes blanquinegros se les puede abrir otro frente. Se trata del coreano Kang In Lee, que tiene ofertas sobre la mesa de equipos de Francia, Italia y Alemania. A ello se añade que el jugador tiene muchas dudas sobre si renovar su contrato con el Valencia CF hasta el punto que según ha podido saber SUPER, en estos momentos su decisión es la de no aceptar la propuesta valencianista y cambiar de aires. Las propuestas que tiene el joven coreano sobre la mesa son para este mismo mercado que finaliza el próximo lunes cinco de octubre, pero de fondo queda que el canterano tiene contrato hasta 2022.

Que termine contrato en 2022 y tenga la postura firme de no renovar deja al Valencia CF en un complicada situación, similar a la que ha vivido recientemente con Ferran Torres, que también se negó a ampliar su contrato como valencianista y esto obligó al club tener que venderlo este mismo verano porque en solo unos meses, concretamente en enero, podría haberse comprometido con cualquier equipo y el Valencia CF no habría percibido ni un euro por él. La única diferencia entre ambos casos, es que el de Foios jamás respondió a las propuestas de renovación del club de Mestalla mientras que con el coreano ha habido negociación y contactos pero tampoco firma.

Los motivos que llevan a Kang In a no querer renovar con el Valencia CF no son económicos, son deportivos, pero esta es una situación que el club conoce ya de primera mano y es la causa de que el media punta no haya ampliado su vinculación con la entidad blanquinegra.

