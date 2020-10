"El Valencia CF es y será siempre un grande"

El nuevo Betis de Manuel Pellegrini emprenderá en la noche del sábado en Mestalla una etapa clave en la regeneración para la que la entidad bética contrató este verano al técnico chileno. El objetivo de los verdiblancos en la quinta jornada pasa por comenzar a definirse despejando las dudas de la última derrota en Getafe (3-0). Los verdiblancos se han entregado a la experiencia del ex de Villarreal, Real Madrid o Manchester City con la idea de asentarse competitivamente en la Liga encontrando al final del trayecto 20/21 un sitio en la Europa League.

Sobre el tablero de la Liga, el Betis se presenta como uno de los rivales directos del Valencia, disminuido en su capacidad de plantilla como consecuencia de una política de mercado en la que Meriton se ha centrado en las ventas descuidando los refuerzos. Pese a todo, el chileno de 67 años tiene muy clara la dimensión de los blanquinegros en la liga española. Para el santiaguino, «el Valencia es y será siempre un equipo grande», si bien «la realidad de ese club y de muchos otros está limitada un poco más en estos momentos» a causa de la pandemia, «pero siempre va a ser uno de los grandes de la Liga».

«El partido de Mestalla va a ser complicado, ellos tienen un plantel muy importante, con resultados similares a los nuestros. El Valencia está demostrando el trabajo que está haciendo Javi Gracia y debemos hacer también un buen trabajo para ganar», analizó el míster bético. Uno de los principales problemas del Betis para el partido de este sábado serán las bajas de jugadores importantes empezando por la portería. Joel Robles seguirá siendo el titular por la lesión del veterano Claudio Bravo, compatriota de Pellegrini fichado libre del City semanas atrás. «Claudio no está en condiciones de actuar, a mediados de la próxima semana estará con normalidad ya, se está recuperando bien, se quedó afectado por haber tenido esta lesión inesperada, él venía en un buen rendimiento», dijo el entrenador.

Los verdiblancos afrontan el choque de València con el imperativo de que las carencias defensivas y la imagen de la noche del Coliseum no se repitan. Es decir, recuperar la cara A mostrada en los tres primeros anteriores contra Alavés, Valladolid y Real Madrid. En los dos primeros el Betis sumó seis puntos apoyándose en la portería a cero y una solidez que hacía tiempo que no se veía en la Sevilla verdiblanca. Más tarde, contra el Madrid solo la actuación del colegiado y el VAR le impidió puntuar ante un conjunto de Zidane al que tuvo contra las cuerdas. Precisamente, el lateral derecho Emerson regresará al one tras cumplir un partido de sanción por su expulsión contra los blancos. A la inversa, el que se pierde la cita contra los de Gracia será Aïssa Mandi, sancionado. Diego Lainez y Montoya, ex del Valencia, causarán baja por motivos físicos.

«El equipo está bien, afectado tras la derrota contra el Getafe, que es difícil en su campo, pero eso ya es pasado, ahora pensamos en el Valencia y espero recuperar el rendimiento de los partidos anteriores. Esto es un proceso y ojalá vaya mejorando con resultados, pero porque se haga bien en un partido no quiere decir que se vaya a hacer en el siguiente. Seguimos en la senda correcta», argumenta Pellegrini, que desearía más gol para un Betis que cuenta con una peligrosa línea de tres detrás del '9': Joaquín, Fekir y Canales. El rubio, exvalencianista, ha sido llamado a la Selección. "Me alegro mucho por Sergio, es una citación muy merecida de acuerdo a su rendimiento y su profesionalidad, es un gran aporte para nosotros y lo será para la selección".





El míster chileno no teme al expediente de la Federación

Pellegrini fue preguntado por la apertura del expediente extraordinario por parte del Comité de Competición después de las declaraciones del chileno, y del portero Joel Robles, al término del partido ante el Madrid. «Mi sensación es la misma. No he insultado a nadie, ni dudado de nadie. Dije que contra el Madrid, el VAR... es difícil jugar, nada más. Tienen derecho al expediente y nosotros a defendernos».