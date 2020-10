Para empezar, una de espartanas

El Valencia CF Femenino se estrenará este mediodía de domingo en la Primera Iberdrola 20/21 en La Orden de Huelva (11:00 h.), uno de los cuatro estadios en los que puede entrar el público en el primer fin de semana de competición junto a Las Gaunas, Lezama y el IDM El Vivero. Eso sí, el aforo en el campo del Sporting Huelva quedará limitado a los socios del club local como consecuencia del protocolo anti-COVID.

La temporada para el equipo de José Bargues arranca, precisamente, con el rival al que no pudo enfrentarse cuando el Estado de Alarma de marzo paralizó cualquier actividad deportiva. La primera de las jornadas que se quedó en el limbo servirá ahora para dar el pistoletazo de salida a un Valencia Femenino con el objetivo de evitar los sufrimientos del pasado curso. Por entonces, las valencianistas estaban hundidas en la clasificación y el partido contra el Huelva se presentaba como una auténtica final por la supervivencia. Hoy cambia el contexto, aunque al choque no le falta la importancia de empezar pisando fuerte frente a un adversario que se maneja a las mil maravillas en la zona media-baja, sobre todo, gracias a la experiencia de uno de los cuerpos técnicos más longevos del fútbol femenino español.



La Orden, siempre difícil

El primer paso, sin embargo, debe darse en un escenario históricamente difícil para la élite de la liga. En Huelva siempre se sufre para poder puntuar, y el Valencia lo sabe. Ha viajado con esa lección aprendida y con la mochila cargada de hambre e ilusión por devolver al club a posiciones más acordes al significado de una institución centenaria. En una entrevista a 'Komori' Sandra Hernández asegura ver al equipo «preparado para dar un paso adelante», pese a la regeneración producida tras 12 bajas y diez fichajes. «Estamos muy unidas. Pese a que hay muchas caras nuevas, después de tantos entrenamientos hemos tenido como dos pretemporadas unidas. Nos vamos coordinando a lo que exige el cuerpo técnico», agrega la canaria.

«El objetivo inicial va a ser el partido a partido e ir ganando a rivales. Eso nos marcará la confianza. Luchar siempre por los tres puntos, no solo con juego bonito. Habrá partidos en los que se podrá jugar bien y otros que se sacarán los puntos por competir», añade Sandra. El de este domingo apunta a ese tipo de 'guerra' contra un Sporting Huelva al que se conoce con el apelativo genérico de las espartanas, capitaneadas por Sandra Castelló, natural de Xàbia. «Qué mejor inicio que contra el Huelva, que nos va a exigir el máximo en concentración y competición». Ella tiene muy claro la dificultad de este primer asalto de la Primera Iberdrola.

La competición vuelve siete meses después de haber echado el cerrojo por culpa de un virus que todavía sigue siendo una amenaza. Solo dos amistosos ha podido jugar el conjunto de Bargues, pero con sensaciones positivas que invitan a que en esta primera jornada pueda verse el mismo once del Derbi con el Levante, donde el Valencia perdió in extremis, pero compitió de forma sobresaliente (2-3). No hay más idea en la cabeza del técnico y las jugadoras que la de dejar atrás la mala racha de 14 partidos sin ganar con la que terminó de sopetón la pasada liga. Las bajas en un equipo tan joven como versátil son por lesión Candela Andújar, Woeller y Alejandra Serrano.





Sandra hereda el '10' de su amiga Mari Paz

La mediocampista es una de las veteranas del equipo valencianista tras cuatro temporadas en el club. Bargues tiene el reto de sacar lo mejor de la canaria, y ella lo asume heredando el '10'. «Siempre me gustó y estaba libre. Mari Paz es top y sus números inalcanzables. Con orgullo, llevaré el '10' de mi amiga», dice en 'Komori'.

-Alineaciones probables:

Sporting Huelva: Chelsea, Korina, Patri Ojeda, Ana Carol, Pau García, Vanesa Santana, Yoko Tanaka, Falknor, Sandra Castelló, Jeni Morilla y Fisher

Valencia CF: Enith, Kerlly R., Pujadas, Cubedo, Bea Beltrán, Torrodà, Marta Carro, Aguado, Sandra, Salmi y Bonsegundo