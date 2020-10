"Lim no es una elección del valencianismo, es la única solucion que hemos tenido"

—¿Quién es Carlos Medina?

—Un valencianista de Oliva que no sé qué hace aquí porque no me considero una persona apropiada para hablar del club aunque hace años que lo hago a través del sobrenombre de Drakul en redes sociales. Empecé con ese sobrenombre en Foroche, y de ahí a Sentimentche.

—Está aquí porque hacemos entrevistas para hablar de la situación actual del Valencia y pensando en alguien que pueda defender a Lim he pensado en usted...

—Eso es un error que viene porque hace tiempo escribí en CaféMestalla un artículo en el que hablaba de los 'pro Lim' y lo que decía es que no hay nadie en València que sea 'pro Lim'. La gente era de Parejo, de Rodrigo, es de Soler o de Gayà, pero de Lim no hay nadie, a nadie nos interesa Lim. Lim es mal menor que llegó en un momento en el que la única opción es que viniera alguien y pusiera la pasta y no vino nadie más. Vino este señor y puso la pasta, y continúa este señor porque no hay nadie más que ponga pasta. Lim no es una elección de los valencianistas, es la única solución que hemos tenido en un momento muy delicado para el club.

—Pero sin ser elección de la gente, ha pasado de ser aclamado por la gran mayoría a ser rechazado.

—Absolutamente, y el gran culpable es Lim, sin duda. Lim no ha sabido trabajar con Amadeo Salvo, que tiene sus detractores, pero arrastraba mucha gente y más en aquel momento, muchos lo adoraban. Lim no ha sabido trabajar con Alemany. Y me centro en Salvo y Mateu porque gustaban a casi todo el mundo.

—Son los dos proyectos que Lim se ha cargado y más daño ha hecho.

—Sí, y ojo que entiendo que Lim es el máximo accionista del Valencia CF y como tal toma las decisiones que él considera mejor para su empresa. Yo a veces escucho a la gente decir 'es que tenemos que recuperar el Valencia'. A ver, el Valencia CF es de este señor porque lo ha pagado, no ha sido nunca mío.

—¿Y si le digo que el Valencia CF pase a manos de valencianistas?

—¿Cuál ha sido el último presidente que ha tenido ese sentimiento valencianista? Soler, Soriano y Jaume Ortí... Llorente llega después de una ampliación de capital que eliminaba todo el poder que tenía el accionista minoritario, no lo olvidemos cuando decimos que ahora hay un dueño. Hay un dueño desde que se hizo la ampliación de capital en 2009 que acabó con la capacidad de influencia del pequeño accionista pero no se hizo por eso, se hizo porque había una deuda con Bankia que había que pagar. Y ese capital social nuevo que generó la ampliación de capital fue íntegramente a pagar deuda con Bankia. Entonces, quien debía el dinero con el que se cubrió la ampliación de capital ya no era el Valencia CF, era la Fundación, que era la propietaria del Valencia CF SAD. ¿Quién controlaba la Fundación? El acreedor que era Bankia y el avalista que era la Generalitat. Ese es el momento clave en el que se mata al Valencia CF de todos. Y recuerda que antes de esta ampliación de capital cuando había Junta del Valencia había tortazos para conseguir las acciones de los pequeños accionistas.

—El pequeño accionista tenía peso.

—Sí, y a partir de la ampliación ya dejó de tener peso, ya no se podía luchar. Además, eso tuvo otro efecto negativo para el Valencia CF. Se dice mucho, '¿y qué pasa ahora si Lim incumple el contrato de compra del club?'. Si ahora Lim incumple obligaciones que adquirió como terminar el estadio o acabar con la deuda en unos años determinados, ¿qué pasa? Pues que el único que puede reclamar el incumplimiento de ese contrato es la Fundación, que es quien le vendió las acciones, y la Fundación está controlada por Lim. ¿Pero esto de dónde viene? Esto no viene porque Salvo y Lim se montaron una película para que la Fundación no pudiera reclamar a Lim. Esta película está montada de antes, y ese es el momento clave, si en ese momento en que nos convencimos de que había que quitar a Soler y Soriano de en medio con el tema Dalport se hubiesen dedicado a refinanciar el club, a hacer que el club pague esa deuda pero refinanciándolo, o a democratizar la Fundación para democratizar el Valencia CF, hoy estaríamos hablando de otra cosa. Los males vienen de ahí.

—¿Era malo anular el poder accionarial de Soriano tras lo de Dalport?

—¿Y si en ese momento a Soler que era el máximo accionista alguien le hubiera explicado vamos a hacer un concurso de acreedores, que Bankia no cobre toda la deuda, porque aquí pasa una cosa, Bankia se equivoca dejándole más dinero del que le debía dejar a un cliente, en este caso el Valencia. Aquí hubo una mala gestión del club y eso no lo duda nadie, pero también hubo una mala gestión de Bankia que no ha tenido ninguna repercusión sobre ellos, acaban recibiendo todo el préstamo, por lo que sabemos.

—Los bancos dejaban más dinero del que debían a muchos clientes, no solo al Valencia.

—Y esas operaciones se las ha tragado el banco, la del Valencia CF no, se está pagando, y lo está pagando Lim con los cien millones que pagó por las acciones y el préstamo que por lo que sabemos se está pagando. Ese fue el momento clave, era cuando la Fundación era el máximo accionista y estaba avalada por la Generalitat con el dinero de todos, ese era el momento en el que alguien tenía que haber dicho vamos a democratizar el Valencia, vamos a hacer que vuelva a ser de todos, vamos a hacer unas cuotas por las que los valencianistas que quieran mandar de verdad pongan dinero. Unas cuotas de socios de la Fundación con las que pagar la deuda, siempre hablando de refinanciar el préstamos que tenía la Fundación a más años. Lo que se refinanciaba era la Fundación y democratizar la Fundación, y sería la Fundación la que se encargaría, con su voto mayoritario, de que en el Valencia se hiciera lo que dijera la Fundación. La Fundación sería de los valencianistas.

—¿Alguna solución más?

—A ver, antes de esta situación que hablamos de la Fundación, se pudo haber hecho un concurso de acreedores, pero sucede que a Soler ya lo pillan con el agua al cuello con todas sus empresas arruinadas y por ello le prometen que le van a devolver el dinero que había dado a cuenta por el solar de Mestalla, ¡que todavía no se ha vendido!, y le devolvieron el dinero a cambio de que firmara aquello. ¿Tú has visto alguna vez a alguien que le devuelvan un contrato de arras sin poder acabar de hacer el contrato? Pues a Soler se lo devolvieron. Pagó 15 millones al Valencia para hacerse con las dos torres de Mestalla pero no se vendió el solar y se le devolvieron el dinero. Todos los males que tenemos hoy no vienen de Lim, vienen de atrás.

—¿El concurso de acreedores era una solución?

—Era una solución solo en ese momento. He leído que quien tenía que haber presentado el concurso para 'fastidiar a Bankia' era Amadeo Salvo, pero volvemos a lo de antes, Amadeo Salvo no podía, porque era presidente porque las acciones de una Fundación controlada por Bankia y la Generalitat lo habían puesto de presidente, no nos engañemos. Si Salvo presenta concurso de acreedores, el acreedor que era Bankia y el avalista que era la Generalitat habrían utilizado su accionariado para quitar a Salvo y poner a otro que levantara el concurso. No hay más.

—Por lo tanto convenía que viniera alguien que garantizara el pago.

—Pero cuando llegamos a los años de Salvo y la venta a Lim tengo una teoría, y la tengo sin ver los papeles, pero dada mi actividad personal, que es la compra venta de empresas, tengo un tufillo de lo que pasaba. Insisto en que no lo puedo saber, pero mi teoría es que en el momento en que Lim compra el Valencia, los créditos del Valencia ya no era de Bankia, ya eran de Cerberus, que es un fondo de inversiones que se dedica a la compra de activos bancarios de gente que no los ha podido pagar. Básicamente a lo que se dedica Cerberus es: compra esta hipoteca de un millón de euros por ejemplo por 200.000. Cerberus se la queda y asume la problemática que genera, desahucios, o salir en prensa como que por ejemplo desahucias al Valencia. Todo eso se lo gana Cerberus porque es quien desahucia. Sin embargo, sabemos que en el proceso de venta Cerberus ofertó por el cien por cien de la deuda del Valencia... No tiene sentido, bueno sí, tiene un sentido, que ya fuera suyo, porque si me tengo que pagar a mí mismo me da igual. Es mi teoría. Si no, ¿por qué Bankia hace un comunicado cuando Salvo está anunciando en la Junta del club que va a intentar refinanciar...?

—Y el comunicado se hace público cuando se está haciendo la Junta... Los tiempos no son casuales.

—Sí, Bankia hace un comunicado diciendo que el club sale a la venta. ¿Por qué? Eso lo podemos hacer tú y yo pero por testiculina, es decir, 'esto se vende porque lo digo yo', pero los bancos no se manejan en esos parámetros. Bankia está calmando a su socio, al que le ha vendido los créditos. Llegados a este punto, ¿cuántos aparecieron con dinero de verdad? Lim. Y hemos vuelto al inicio de la entrevista.

—Exploremos ahora soluciones.

—Lim lo tenía facilísimo para ser historia del Valencia CF. Llega en un momento en el que el club estaba para cerrar las puertas, pone cien millones en jugadores... pero a partir de ahí empieza a fallar. No le vale Pizzi porque él quería traer a su entrenador, no le vale Rufete porque él quería a Nuno y Nuno quería traer a sus jugadores y al final Salvo se va. Lim ha demostrado una absoluta incapacidad para trabajar con gente de aquí.

—Y Murthy de director general.

—Con en un enfrentamiento entre unos y otros, porque cada vez que habla Anil Murthy lo hace desde un escondite, habla y se esconde a la espera de que le ataquen porque sabe que va a pasar. No hay una relación sana. Hace falta un Fernando Gómez, un Carboni, alguien que tenga el pedigrí valencianista, también capacidad, alguien que explique las cosas, porque yo no tengo porqué entender los motivos por los que el Valencia CF tiene que emitir unos pagarés, pero eso se puede explicar. Ahora, si quien lo explica es Anil, seguramente piensas mal.

—El peidgrí valencianista ya casi me da lo mismo, solo pido buena gestión.

—Es que es una locura que el Valencia CF no tenga ningún portavoz que pueda explicar esta serie de cosas, me parece una barbaridad. Pero ya no desde el punto de vista del valencianista, incluso desde el punto de vista empresarial.

—Lim ha demostrado que es muy difícil ser ejecutivo del club. Alemany es infinitamente mejor ejecutivo que Anil, pero los dos tienen el mismo problema: Lim es imprevisible. Y no puede tener un portavoz, porque lo va a dejar vendido a las primeras de cambio.

—En términos de empresa hay una cosa que se llaman los Stakeholders, que son los grupos de interés que hay alrededor de tu empresa. Por ejemplo una maderera, tiene que saber que si mañana va a talar un bosque va a tener a Greenpeace protestando. En el caso del Valencia , el Stakeholder es la afición, que no es cliente al uso, es distinto. Yo me compro la camiseta del Valencia aunque baje a segunda, pero si El Corte Inglés me pone los precios más caros no voy, pero al Valencia sí porque soy del Valencia. Cada sector empresarial es diferente y el del Valencia es muy particular. El sector de la prensa es otro Stakeholder, y creo que no os han cuidado. Con las Peñas lo mismo, que son otro Stakeholders. ¿Qué cuesta sentarte con las Peñas y explicarle los motivos por los que pasan alguna situaciones? Pero claro, necesitas un Carboni o un Fernando. Te sientas con la Agrupación y les dices, mira, estáis diciendo esto pero os explico, aquí tengo los resultados económicos de la temporada, no los ha visto nadie, pero a vosotros os los enseño. Y esto en el pasado se ha hecho. Les dices, mira, aquí pasa esto y aquí esto otro, y la gente lo entiende, la gente no es tonta.

—Creo que su reacción con las Peñas puede traerle consecuencias. Él puede pensar que las Peñas se equivocan, pero la reacción de echarlos a la calle solo unos días después puede ser un punto de inflexión.

—Anil tiene fecha de caducidad desde que hizo los gestos de mandar callar a Mestalla.

—No, un matiz, Anil Murthy tiene fecha de caducidad con la afición desde los gestos de Mestalla, yo digo a nivel interno.

—Pero unas cosas arrastran a las otras. Desde que mandó callar a Mestalla Anil Murthy no le cae bien a nadie, pero es porque le falta la modestia que requiere un cargo de poder. Cuando tienes un cargo de poder no puedes ser el más chulo de todos, tienes que ser un tipo modesto. Y cuando Mestalla te está pitando tienes que hacer cara como si estuvieras en el entierro de tu padre, aunque no lo sientas, tienes que hacer esa cara, te tiene que doler, es tu trabajo. Te tiene que afectar porque eres persona pero la gente tiene que detectar que te afecta, no puede detectar que te da lo mismo. Tienes que salir y pedir perdón. Es como lo de las Peñas, si hacen un comunicado pidiendo que te tiren tienes toda la información, todo el poder... ¿qué quieres demostrar que eres el más chulo? Pues vale, eres el más chulo pero te tienes que ir.

—A Jaume Ortí Mestalla le pitó y él pidió por favor que le dejaran hablar.

—Fíjate. Y Jaume era un tío muy querido, y Anil no lo es... En mi pueblo siempre se ha dicho que si quieres saber cómo es alguien dale un uniforme. Al más tonto del pueblo lo haces municipal y tienes un problema. Sin embargo hay gente que lleva el uniforme y da gusto hablar con ellos, pues Anil es como el tonto del pueblo al que le dan el uniforme.

—Uno de los problemas sociales de Meriton es que todo lo arregla con lo de 'Meriton Propietario'.

—Eso me recuerda a lo de la 'auctoritas' romana, que significa que tú mandas porque tienes la capacidad de mandar y porque la gente acepta esa capacidad, pero eso hay que ganárselo. Que tú tienes las acciones y vas a hacer lo que quieras eso ya lo dice la ley de sociedades de capital, no hace falta que te lo diga nadie, pero tienes que ganarte que cuando tomas una decisión la gente piense que la has tomado pensando en el Valencia CF.

—Han perdido la capacidad de seducir, y solo les queda lo mercantil.

—Claro, un ejemplo. ¿Por qué Silva no está en el Valencia? Lo puede pagar la Real Sociedad... tu traes a Silva y la mitad de los que te insultan dirían, mira, trae a un jugador que conoce nuestra historia y eso uno de los mejores que ha vestido esta camiseta, y lo ha traído para que nosotros estemos contentos. Como no hacen este tipo de cosas han perdido la autoridad moral para convencer al valencianismo, solo les queda la mercantil.

—Sobre las soluciones...

—Están complicadas, pero no posiciono con ninguna..

—Pues a mí me parece bien que aparezcan plataformas y que cada una tenga su visión.

—Dentro del valencianismo hay mucha gente, pero a mí no me parece bien ninguna solución que le haga daño al Valencia CF para que le haga daño a Meriton, y eso es lo que me da miedo. Ojo, hablo involuntariamente, estoy absolutamente convencido de que todas las plataformas tienen la mejor voluntad del mundo, no se me ocurre dudar de eso, pero si en un momento de crisis económica, en el que todos los clubes de fútbol están con situaciones similares, empiezas a decir que el Valencia CF está arruinado, provoca que cuando el Valencia CF vaya a fichar un jugador y te pidan la compra a plazos te digan que no porque sale en la prensa que se dice que el Valencia CF está arruinado. Es un ejemplo simple para que se entienda mi postura. A mi me gustaría escuchar que se propongan soluciones.

—Dígame una, dos, tres..

—Una solución pasa por hablar, y solo se puede hablar con una persona, Zaragosí. No tiene sentido que Zaragosí salga a hablar y en vez de intentar hacerle ver que le diga a Meriton que la cosa no va bien, y Zaragosí es el único que le puede hacer ver eso a Meriton, en vez de eso, se le ha dicho hasta colaboracionista nazi. Eso no puede ser porque la única manera de influenciar a Meriton que tiene el valencianismo hoy es Zaragosí, y si lo hacemos desde la agresividad no lo vamos a lograr, hay que hacerlo desde el diálogo, hay que hablar.

—Ya, pero... ¿algo más tangible?

—Peter Lim es un empresario y los empresarios compran ideas. Vendámosle una idea, hagamos un modelo de gestión en el que las personas que lo quieran llevar avalen con su propio dinero y le diga 'señor Lim, en esta cuenta de tal banco tiene ingresados diez millones de euros, si nos deja la gestión del Valencia CF vamos a conseguir unos resultados positivos del ejercicio de diez millones, y si no los conseguimos usted se queda los diez millones que le hemos ingresado'. Pero esa gestión hay que justificarla con personal cualificado y un programa económico. Lim es un empresario y si le dices usted está perdiendo una media de quince millones de euros al año, le garantizo que va a ganar diez, pero se lo garantizo porque los pago yo, no porque le estoy diciendo que voy a gestionar su patrimonio pero si perdemos dinero las pérdidas serán para él.

—Existe la figura del agricultor que se gestiona campos de otros propietarios. Si él no es capaz de sacar beneficio, pierde él, si gana, gana él. Y los propietarios dejan de perder dinero...

—Una experiencia profesional que he tenido. Un señor tiene una empresa, con el boom de la construcción de años atrás hubo constructores que ganaron mucho dinero y algunos diversificaron la inversión por si venía una crisis. Y había un constructor que de repente tenía un hotel, pero claro, él no sabe cómo funciona un hotel, porque cada sector es diferente y no se aprende rápido, se necesita tiempo para aprender cómo funciona cada sector, no es tan fácil. Este señor gestionaba el hotel pero perdía mucho dinero anualmente. Apareció un gestor de hoteles y le dice, te lo alquilo, te garantizo un fijo y un variable, el fijo lo ganas seguro y si me va bien cobrarás un variable. Voy a garantizarte con mi patrimonio, una cantidad de dinero por la que si a mí no me va bien tú no vas a perder dinero. ¿Eso qué beneficio tiene para el propietario? Uno muy claro, que está revalorizando la empresa, porque tu vas a vender una empres que todos los años pierde quince millones y vale menos que una empresa que gana todos los años quince millones de euros. Podría ser una vía, ¿por qué no se hace? Ese tipo de soluciones son las que yo reclamo, con los que yo me juntaría.

—Ya que no quiere vender...

—A este tipo de soluciones en que llega alguien y arriesga su patrimonio, yo me apunto con quien sea, pero cuando me dicen que la solución es que se vaya Lim, ¿para que venga quién? Esa es mi pregunta. Perfecto, de acuerdo, que se vaya Lim, pero para que venga quién. Mientras nadie me responda a esa pregunta yo no estaré a favor de ninguna plataforma que diga que se vaya Lim, una plataforma que diga que Lim cambie, sí, que Lim gestione de otra manera, sí, que otro gestione por Lim garantizándolo con su propio dinero, sí. Y vuelvo a lo de antes, a lo de si esos movimientos que salen contra Lim son buenos o no. Yo sé que ellos tienen buena voluntad, pero piensa en una persona que tenga capacidad económica para comprar el Valencia CF y viera que al actual propietario, que queramos o no se ha gastado 230 millones aquí más o menos... Piensa que tienes ese dinero, ¿comprarías el club y que mañana pudieras tener 200 manifestantes a la puerta del club? Yo, sinceramente, no.

—Quien llegue ahora para comprar el Valencia CF será 'Nostre Senyor'.

—Hasta que pierda dos partidos, o tire un entrenador que le guste a la gente o hasta que venda al capitán. Esto es fútbol. ¿Tú qué quieres el domingo? Que la paella te salga buena y que el Valencia CF gane.

—¡A mí siempre me sale buena!

—A mi casi siempre. Pero al final queremos eso, gente como nosotros dos, que jamás vamos a mandar en el Valencia CF, con poder ir a la oficina y poder burlarme de mi compañero del Barça me vale. Y volvemos de nuevo al principio, que a nosotros nos da igual Lim, que lo que queremos es que el Valencia CF gane, y si pierde duermo mal independientemente de que esté Lim, Llorente o Albelda. Porque me gusta el fútbol, porque soy valencianista y porque lo vivo.

—Le he leído a usted explicaciones coherentes de la deuda.

—Casi siempre son de otros. El tema de la deuda es bastante simple. El Valencia CF tiene el presupuesto que tiene y para reforzarse tiene que comprar jugadores a plazos. Estas pagando a Guedes por 40 millones a cinco años, el primer año pagas ocho millones pero el resto lo sigues debiendo, las compras de Guedes, Kondogbia... esos van a la deuda. Pero al mismo tiempo has vendido a Cancelo y te lo están pagando a plazos también, entonces eres acreedor. La deuda neta del Valencia CF según las cuentas que presentó el club había aumentado aproximadamente en 30 millones, ahora si lo centras en que la deuda ha aumentado... pues bienvenida sea la deuda que aumenta por comprar jugadores, porque son jugadores que tienes en plantilla, que algún día podrás vender si tienes una necesidad económica como es el caso actual, ahora has podido vender a Ferran o Rodrigo y te has refinanciado. El tema de la deuda bancaria es el preocupante y el que históricamente nos ha matado, y esa deuda disminuye cada año, a no se que salga Bankia y diga lo contrario o diga hace cinco años que no me pagan.

—De hecho el Valencia CF termina vendiéndose porque esa bola de la deuda bancaria cada vez se hacía más grande.

—Por lo tanto, la deuda del Valencia CF en estos momentos no es tan preocupante como pueda parecer dando la cifra global de deuda, que son 500 millones creo, porque tu debes pero a ti también te deben. Se han hecho muchas operaciones, se han vendido y comprado muchos jugadores y además esa debería ser la forma de trabajar del Valencia CF, porque nos guste o no, no tenemos un presupuesto como Real Madrid, Barcelona o Atlético. Ojalá, pero el Atlético ha llegado a tener ese presupuesto haciendo eso, vendiendo bien y comprando bien

—Lo que hacía Mateu.

—Exacto, pero ha venido la no clasificación para Champions y ha venido el coronavirus.

—Lo de la champions es por las decisiones de Peter Lim.

—En eso hay discusión, es así.

En estos enlaces puedes leer todas las Charlas del Bar Torino.

Rafa Lahuerta: "Tenemos que ser capaces de articular una resistencia inteligente contra Meriton".

Sergi Calvo: "Mi temor es que Meriton deje caer el Valencia".

Marcos Colomer: "Cómo nos va a tene en cuenta Meriton si no nos necesita?

Josep Bosch: "Meriton es y será una anécdota, el Valencia CF tiene 101 años de historia".

Albert Cardà: "Me jode que Meriton tenga la capacidad de dividir al valencianismo".

Pedro García: "El valencianismo tiene que estar preparado para el día en que Peter Lim decida vender".

Salva Raga: "Si alguien pretende despatrimonializar el Valencia, será por encima de nuestro cadáver".