"Las necesidades del equipo han sido evidentes en muchos partidos"

Javi Gracia volvió a mostrar su punto de vista sobre el momento actual que está viviendo el Valencia CF y el mal partido de esta noche en la derrota de los suyos frente al Betis. Estas fueron sus palabras:

¿Puede ser una derrota útil para que llegue algún fichaje?

Preferiría analizar la derrota con independencia de cualquier otra circunstancia. Creo que hoy tenemos que ser un poco autocríticos. Es cierto que hemos empezado bien, presionando alto, teniendo un control desde la posesión, pero poco a poco nos hemos ido diluyendo, el gol del Betis no nos ha ayudado, hemos perdido fuerza y poco a poco se han hecho con el partido. En la segunda parte el equipo estuvo más desordenado y con más corazón que cabeza hemos intentado hacer algún gol y hemos sufrido sus contras que han sido varias en las que Jaume ha intervenido, ellos han sido superiores y habrá que seguir pensando en la manera de mejorar y trabajar para ello.

¿Por qué el equipo ha sido tan inferior?

Son diferentes circunstancias que han influido, nuestras intenciones y los primeros minutos fueron buenos, pero hemos encajado el gol... creo que en los goles no hemos sido afortunados porque los dos tiros han sido desviados antes de llegar a la portería, y poco a poco ellos han ido dominando y haciéndose con el partido. Ha sido un partido con más espacios y posibilidades para combinar con los pivotes, pero no se ha traducido en ocasiones y en ser más profundos, ni hemos llegado más. Hay que buscar la manera de ser más dañinos. Ha sido el primer partido que no hemos marcado gol y era una de nuestras características que habíamos mantenido con mejor o peor juego o con mejor o peor resultado. Hay que mejorar desde la defensa que es lo que nos dio la opción de ganar contra la Real y mejorar nuestras opciones de gol.

¿En qué punto está el equipo después de medirse a la Real y Betis?

Estamos en un momento de aprendizaje continuo y de mejora continua, de dar pasos para poco a poco ser un equipo más consistente, más sólido, con más oficio, pero todo eso necesita tiempo y trabajo y necesita llevarnos estas decepciones para aprender de ello. El equipo ha mostrado madurez a pesar de la juventud para saber que el camino de mejorar es el día a día. Hoy nos llevamos un golpe por este resultado, pero el camino del equipo es de mejorar, con la aportación de cada vez más jugadores y más opciones intentaremos coger nuestro mejor nivel y a partir de ahí competir cada días más cerca de nuestro mejor nivel.

Hemos visto a un equipo irregular y superado. ¿Es un baño de realidad? ¿Tienen mejor plantilla que el Valencia?

Esas valoraciones no sé, las dejo para vosotros. Cada uno tendrá la suya. Pero es cierto que venimos de un partido donde fuimos muy constantes y que hoy nos llevamos esta derrota, tenemos que aceptar ese calificativo de que estamos siendo irregulares en resultados y en nuestro juego. No hemos estado a nuestro nivel. Nos hemos ido apagando con todos los reveses que nos hemos llevado y nos hemos ido desordenando. El Betis tiene una buena plantilla y ha mostrado el oficio y el dominio de la situación, nosotros hemos hecho un mal partido.

El equipo ha vuelto a conceder mucho atrás y ha tenido evicentes problemas para construir. ¿Prefiere el fichaje de un central o de un organizador?

Son hipótesis que no van a ningún sitio, valoro a los jugadores que tengo, valoro el esfuerzo que están haciendo, la semana pasada hablábamos de que tenemos una media de edad baja y nos orgullecemos mucho, pero hoy toca aguantar, ser críticos, soportar esa crítica de que no hemos estado bien, pero las necesidades del equipo... bueno... ya hemos hablado de eso muchas veces. Las necesidades del equipo han sido evidentes en muchos de los partidos, pero prefiero no hablar sobre ello y sí reconocer que con esta plantilla y este quipo competimos bien la semana pasada y hoy no lo hemos hecho, hay que mejorar con los jugadores que tenemos.