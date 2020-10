Se cae la opción Capoue, el Valencia CF no tiene ningún fichaje en marcha

Se cae la opción Capoue, el Valencia CF no tiene ningún fichaje en marcha

La operación de Capoue se ha caído de manera definitiva, y lo mismo sucede con el defensa central con el que el Valencia CF ha estado negociando a lo largo de este lunes cinco de octubre, en que se cierra el mercado de fichajes.

En estos momentos el presidente del club, Anil Murthy, y Miguel Ángel Corona están en las oficinas del Valencia CF pero no negocian ningún fichaje, están a la espera de que hasta el cierre de mercado, a las doce de la noche, pueda darse alguna opción de última hora. Si no hay sorpresa mayúscula, Javi Gracia no tendrá ningún fichaje.