Diogo Leite tampoco viene al Valencia CF

El Valencia CF tampoco fichará al central del Oporto Diogo Leite, que salvo sorpresa mayúscula en los minutos finales de este mercado se queda en el club portugués al menos hasta enero. El jugador ya estuvo muy cerca de marcharse cedido al FC Barcelona este domingo, en una operación de intercambio con Todibo y Rafinha que finalmente se rompió por la ficha del propio Rafinha.

Este movimiento, sin embargo, significaba que el futbolista y su agente habían decidido no esperar más la decisión del máximo accionista del Valencia CF, con lo que las opciones de que se pudiera retomar el fichaje el último día eran mínimas. El club lleva meses detrás del joven central, que finalmente no vendrá porque el Oporto no ha aceptado una cesión sin que llevara consigo un compromiso de compra obligado de al menos 15 millones de euros.

Ni siquiera se han producido contactos en las últimas horas para intentar convencer al club portugués, que había cedidoen sus pretensiones iniciales aceptando una cesión siempre que el Valencia se obligara a pagar el traspaso el próximo año. Diogo Leite no ha jugado hasta ahora un solo minuto con su equipo porque estaba a la espera de cerrar su salida, una situación que seguramente cambiará a la vuelta de esta pausa por los compromisos de selecciones.