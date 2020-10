El Valencia insiste en el central y el mediocentro y NO tiene previsto salidas

El Valencia CF apura las últimas horas del cierre de mercado para acabar de confeccionar la plantilla definitiva de la temporada CF. El club se ha presentado al último día del mercado sin haber cerrado ninguna incorporación y con la incertidumbre de que se produzca alguna venta más. ¿Qué pasará hasta las 23:59 que finalice el plazo para fichar en LaLiga? Según ha podido saber SUPER, el club sigue trabajando en el fichaje de un central y un mediocentro y no tiene prevista más salidas.

El Valencia ahora mismo no contempla una venta de última hora y todos sus esfuerzos están ahora centrados en el fichaje del central y el mediocentro. El club insiste en las dos posiciones que Javi Gracia marcó como prioritarias en las primeros reuniones del verano y va a intentar cerrar la incorporación de estos dos futbolistas durante este lunes 5 de octubre.

Tal y como ha informado este periódico, resiste el mediocentros Étienne Capoue, que sigue sin ir convocado con el Watford, y el central Diogo Leite, que no juega ni un minuto en el Oporto. Tampoco ha participado en los últimos tres partidos con el Olympique de Lyon el también central Joachim Andersen, otra opción sobre la mesa. El tiempo pasa, las opciones se van cayendo -Adrien Silva, Juan Foyth o Rugani- pero la intención del club es fichar a dos jugadores y no vender más. Que no es poco teniendo en cuenta que la salida de Geoffrey Kondogbia ha estado encima de la mesa hasta el final.