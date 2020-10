El compromiso de Javi Gracia es con el valencianismo

Se queda. La incertidumbre terminó en torno a la una del mediodía. Después del entrenamiento al que había decidido asistir la tarde anterior –síntoma que invitaba a pensar en su continuidad–, Javi Gracia recurrió a un comunicado para trasladar su decisión de continuar entrenando al Valencia CF. Además, el navarro de 50 años utilizó el texto remitido a la agencia EFE para explicar ampliamente cuáles son los puntos de discrepancia con Meriton Holdings Limited. Tal y como informó SUPER a finales de septiembre, el entrenador ha sentido desde los días previos al comienzo de la Liga una sensación de abandono profundo por parte de la propiedad, reflejada en el hecho de que al equipo no ha llegado ni siquiera el mínimo de refuerzos para compensar las bajas al que se comprometió Anil Murthy, presidente del club, en las reuniones de planificación mantenidas con el técnico y también con el jefe de scouting, Miguel Ángel Corona.

Javi Gracia confirma lo publicado en las últimas horas como consecuencia de la reunión que tuvo con Murthy el miércoles por la mañana mientras sus ayudantes en el cuerpo técnico dirigían la sesión de trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna. De su puño y letra, Gracia agradece primero el respaldo de los jugadores, empleados del club y aficionados, y a continuación reconoce que ha dejado su salida en manos de los dirigentes del club. Un adiós que no se ha producido porque Peter Lim no ha accedido a ningún acuerdo amistoso para liberarlo de su contrato, reclamando tres millones de euros si Gracia rescindía de modo unilateral el contrato que le une al Valencia hasta junio de 2022.

«En primer lugar quiero agradecer el gran apoyo que estoy recibiendo durante los últimos días, especialmente de jugadores y empleados del club. También quiero manifestar mi agradecimiento por las constantes muestras de cariño que me están haciendo llegar todos los aficionados, tanto por las calles, como en las redes sociales. Para evitar cualquier tipo de rumorología quiero dejar claro de entrada que he puesto mi cargo a disposición del Propietario y del Presidente. Lo he hecho por honestidad profesional hacia lo que entiendo que representa el valencianismo y a los retos que creo que este club se debe de marcar cada temporada por su gran historia», dice el entrenador en el inicio del comunicado.

El ex del Watford ha pasado todas estas semanas con sentimientos contrapuestos. Por un lado, con la tremenda ilusión de volver a España para entrenar a un club grande e histórico como el Valencia, pero por otro, sufriendo el desinterés de los gestores por reforzar y dotarlo de argumentos con los que competir por los objetivos ambiciosos que lo han caracterizado a lo largo de las décadas. En definitiva, algún que otro fichaje con los que estar un poco menos lejos de rivales habituales en la historia para los blanquinegros como el Atlético de Madrid o el Sevilla FC.

De hecho, la cuestión económica ha sido clave, pero no la única que ha atado a Gracia a seguir en el banquillo de Mestalla. También han jugado un rol importante para que siga dispuesto a dar lo mejor de sí las peticiones de la plantilla, de los capitanes en particular, y de una gran parte de la afición gracias al altavoz que representan las redes sociales. Sin ir más lejos, el miércoles por la tarde la Agrupació de Penyes Valencianistas aglutinó ese gran deseo del valencianismo en un texto público que decía: «Le pedimos que siga siendo el capitán de nuestra nave deportiva para que esta no se hunda». Precisamente, del mismo modo que a la afición, lo que más ha sorprendido al técnico en los dos meses y medio que lleva en València ha sido la ausencia de comunicación por parte de Lim. Ni una llamada o una videoconferencia. En este sentido, una de las pretensiones con las que el miércoles acudía al encuentro en el club con los representantes de Meriton fue la de poder conversar directamente con el máximo accionista y conocer de primera mano los motivos de la política de fichajes cero. Nada.



Consciente de la necesidad

«Cuando fiché por el Valencia CF fui consciente desde el primer momento de que la plantilla iba a experimentar una reconstrucción, aunque es cierto que no podía imaginarme que la confección de la plantilla finalizaría con numerosas salidas y ninguna entrada, exceptuando el regreso de los cedidos», añade Gracia en un comunicado en el que sigue desvelando el «compromiso» incumplido. El origen del conflicto. «Soy el primero que entiende perfectamente que el club tiene que ser estable y viable económicamente, y eso debía basarse en una serie de salidas. Pero también hubo un compromiso en algunas entradas que no se produjeron. El hecho de que un equipo que la temporada pasada finaliza noveno en Liga y empieza la siguiente campaña con tantas e importantes bajas, y ninguna incorporación, es un dato objetivo para entender que la plantilla se ha debilitado. Y que, por tanto, los retos ambiciosos que se me plantearon cuando firmé por el club forzosamente se vean afectados».

El clásico objetivo de la clasificación para la Champions, habitual desde que el Valencia se estrenó a lo grande con la final de 2000 en París, como señala el entrenador, se ve «forzosamente afectado». Reducido. En la rueda de prensa previa al Valencia-Betis, preguntado por si Meriton había redefinido la meta final en la tabla de la Liga, tras no fichar a nadie, Gracia aparcó la cuestión hasta conocer qué plantilla tendría finalmente. Ya lo sabe desde el lunes y habla claro. Lim y Murthy no exigen la Champions ni pueden hacerlo. El inversor está dispuesto a pasar un curso de transición con el listón de los objetivos por debajo del cuarto puesto. Un punto de partida doloroso al comprobar como un par de fichajes podrían haber bastado en un contexto donde prácticamente todos los clubes, pese a la Covid-19, han hecho algún esfuerzo.



Para acabar con su manifiesto público, el míster del Valencia quiere dejar «rotundamente claro» que sus manifestaciones no son una queja hacia la plantilla, de la que está «muy orgulloso y extraordinariamente agradecido por el apoyo que me ha mostrado durante estos últimos días». «Es una disparidad de puntos de vista acerca de cómo debería haber actuado el Valencia CF en un mercado de fichajes tan importante para iniciar una ilusionante nueva etapa en la que se podría haber dotado de más recursos a la plantilla». Resulta imposible obviar que este verano cinco titulares como Garay, Coquelin, Parejo, Rodrigo y Ferran Torres han causado baja, además de Piccini, Centelles, o los cedidos de vuelta a sus clubes Jaume Costa y Florenzi.

«Este y solo este es el único motivo que me ha llevado a poner mi cargo a disposición del club. Una vez cumplido con ese deber voy a hacer lo que realmente quiero, que es seguir entrenando a este maravilloso equipo. Seguiré siendo muy feliz en esta ciudad, y seguiré estando muy responsabilizado con mi afición, motivado e ilusionado. Haré los mayores esfuerzos posibles para sacar el máximo rendimiento a esta plantilla y dar las máximas alegrías a la afición», concluye el comunicado de Javi Gracia.



A las 7:20 llegó a Paterna

Lo cierto es que todo el conflicto no ha restado ni un ápice de la dedicación del técnico para con el equipo. A las 7:20 de la mañana, el navarro llegaba a la Ciudad Deportiva para preparar el entrenamiento de una mañana movida. El presidente, Murthy, acompañado de Joey Lim, Sean Bai, y Teo Swee Wei, acudieron media hora antes de la sesión, que no empezó sobre el césped hasta las 11:00 de la mañana. Después de las pruebas PCR de cada jueves, Gracia entrenó al grupo con la intensidad y actitud activa que le ha caracterizado desde que llegó. Antes del comunicado, los capitanes presentes, Domènech y Kondogbia, el vestuario y Murthy ya sabían a través del entrenador que había decidido quedarse.