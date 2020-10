Kang In enseña artes marciales en el vestuario con Ferran

No hace falta recordar que Ferran Torres y Kang In Lee llevaban media vida en el Valencia CF hasta este verano. Entonces Ferran Torres salió traspasado al Manchester City por 25 millones más bonus. El surcoreano sigue enrolado en la plantilla blanquinegra y ahora asume un rol más protagonista en la delantera junto a Maxi Gómez.

Sin embargo ambos tienen una historia conjunta en el club. En Twitter ha trascendido un vídeo del usuario @SanPiccini de hace unos 9 o 10 años en el que se ve a Kang In y a Ferran, entre otros, de niños en uno de los vestuarios de la Ciudad Deportiva de Paterna. En las imágenes se puede apreciar a un tímido Kang In enseñando a sus compañeros a hacer artes marciales. Para no perdérselo.