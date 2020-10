¿Y ahora qué pasa con Cillessen?

«La Oranje echa de menos la figura de un gran portero indiscutible». El titular de Algemeen Dagblad (segundo periódico más grande Países Bajos) abre debate en clave fútbol neerlandés y anticipa lo que está por venir en el Valencia: Jasper Cillessen está en una situación no fácil. ¿Puede resistir una temporada completa como suplente de Jaume? ¿Puede el Valencia permitirse ese lujo a nivel deportivo? ¿Qué decisión tomará Gracia si recupera su mejor versión? Si estos primeros meses son referencia, el titular es Jaume. La apuesta ha estado condicionda por la intención de traspasar al nimegués y por sus problemas físicos. Javi Gracia cuenta con los dos, pero tendrá que decidir. Lo que está claro es que la posición está sujeta a unas condiciones especiales y específicas. El portero necesita estabilidad y seguridad para transmitir estabilidad y seguridad en competición. La temporada pasada, Cillessen ofreció dudas, no respondió a las expectativas y Jaume Domènech le ganó la mano. Si bien, Jasper marcó una línea verde de recuperación tras el confinamiento y mostró algunas de las virtudes que le llevaron al FC Barcelona. Con 31 años, está en un momento ideal de madurez y ha completado la fase de adaptación a València, al Valencia CF y a Mestalla.

Encontrar una salida para Cillessen y fichar un relevo estaba entre las prioridades del club... estaba y está, aunque no ha habido fórmula. La realidad en tiempos de la COVID complicó al máximo el objetivo en dos direcciones, entradas y venta. Por salario y por rendimiento, Cillessen no tiene tanto mercado. Y, sin margen para invertir, tampoco está tirado encontrar un portero que mejore a Jaume. Sin movimiento, no ha habido movimiento. Para lo demás, tenía a Cristian Rivero. Por eso, el club se cubrió las espaldas frenando la cesión del canterano y dándole dorsal. La opción de sacar al neerlandés se puso todavía más difícil por la lesión que sufrió a principios de septiembre. La tormenta perfecta.



Coste salarial y amortización

La calidad de Cillessen no es tanto el problema, el problema es el tonelaje financiero de la operación de intercambio con Neto, más todavía en un marco de colpaso, donde reducir el peso salarial de la plantilla es sinónimo de supervivencia. Jasper está encajado en el balance de este año y la amortización es muy gorda: los 35 millones de euros en los que fue tasado dividido por sus años de contrato más su salario bruto, sobre los cinco millones de euros. Una bomba.



Necesita un golpe de mando

La situación tiene ramificaciones distintas. En versión internacional, que también es sustancial para el medio plazo valencianista, Cillessen podría perder su condición de número uno de la selección neerlandesa. Factor clave con la Eurocopa del próximo verano en perspectiva. La Copa puede no ser suficiente amortiguador. Si no luce en esa gran pasarela su mercado podría reducirse todavía más.

Ronald Koeman dejó el banquillo de la Oranje y Frank de Boer ha tomado el relevo con un escenario abierto a los méritos en la posición. Cillessen parte con ventaja y está previsto que sea titular ante Bosnia-Herzegovina (18:00, Zenica) en la Nations League. El miércoles viene otro partidazo ante Italia, en San Siro. Tim Krul jugó los 90 minutos ante México, pero era un amistoso. El portero del Norwich (segunda división inglesa) terminó satisfechó (hacía cinco años que no jugaba con la selección) y se vino arriba; lanzó un mensaje de fuerza, pese a la derrota (0-1) para atacar uno de los puntos flacos de Cillessen: «la personalidad y el carisma», como describe Algemeen Dagblad.