La sombra de Van der Sar y la 'explosión' de Bijlow

De Boer no tiene a su disposición un portero en las condiciones ideales. Cillessen es el más completo y eso está fuera de toda duda, pero... es suplente en el Valencia. Krul es titular, en la segunda división inglesa. El tercer portero es Marco Bizot, que brilló en la portería del AZ el pasado fin de semana, pero no es una garantía. Jeroen Zoet ha firmdo por la Spezia (Serie A italiana) y es otra alternativa, pero su trayectoria hace tiempo que es errática. Todos tienen pegas. Consultado por Algemeen Dagblad, Ronald Waterreus defiende a Cillessen: «En los últimos años sólo contabilizo un par de partidos flojos de Jasper, creo que han sido una anécdota. No que la defensa de la selección esté muy preocupada, no tenemos tan malos porteros».

El caso es que durante un tiempo la Oranje no ha podido apoyarse en portero indiscutible con la categorías de históricos como Jan van Beveren, Hans van Breukelen o Edwin van der Sar. Se podría decir que Países Bajos no ha podido contar con un top mundial en la posición y eso ha disparado los interrogantes, a todos los niveles: formación, preparación, generación. Mientras al portero cada vez se le exige más, el preparador de porteros Frans Hoek defiende la línea de Waterreus: «No todo el mundo tiene un Neuer». La situación de Cillessen preocupa mientras un sector de la crítica y los aficionados –sobre todo del Feyenoord– pide una oportunidad para Bijlow.



Justin Bijlow

La candidatura del portero de Rotterdam (22 años, 188 centímetros) crece en potencia por su rendimiento y por proyección, al menos, como segundo o tercer portero. Para los usuarios de AD debería ser el titular, después va Cillessen. «Seguimos a Justin muy en serio. Está bien, si mantiene ese nivel durante un período de tiempo más largo, seguramente tendrá sus oportunidades. En la Sub-21 es la primera opción y juega de titular», reforzó Frank de Boer.