Carlos Soler tiene mucho que darle al Valencia CF

Tenemos que tener fe. La vuelta de Carlos Soler y la recuperación de Gabriel Paulista debe ser una inyección de jerarquía, tanto en la zona media como en la zona del fondo. Gabriel Paulista es titular en este equipo, sin lugar a dudas, por experiencia, por contundencia y por personalidad. Carlos te puede brindar soluciones en los cuatro puestos del centro del campo, si se juega un 4-4-2; banda derecha, banda izquierda y las dos posiciones de mediocentro. Si se juega 4-2-3-1, prácticamente lo mismo. Le tienes que sumar que te puede dar una mano detrás del punta.

[La única manera de avanzar pasa por el partido a partido]

Personalmente, creo que Carlos Soler tiene muchísimo para darle al Valencia en el doble pivote ofensivo, puede ser perfectamente ese futbolista que tantas veces he pedido como fichaje, un doble pivote mixto ofensivo para acompañar al defensivo. Carlos se adecua perfectamente dado la cantidad de kilómetros que recorre durante los partidos en las transiciones, pero sobre todo, por el pie que tiene y la visión de terreno. Tiene algo que se le suma a eso, muy importante en el fútbol actual: la llegada de segunda línea como sorpresa. De hecho, tiene ese potencial para hacer goles con diagonal trazada hacia adentro, llegando desde ese segundo escalón de la línea ofensiva para apoyar a los delanteros.



Potenciar a Maxi Gómez

Soler y Gabriel son claves para resurgir, pero también es vital rodear a Maxi Gómez con balones para que pueda ser letal. Es un jugador con un porcentaje muy alto de acierto ante el gol, pese a las pocas ocasiones que tiene.

Otra de las grandes cuestiones qué hacer con Jasper Cillessen. Si el neerlandés está en su mejor nivel, puede ayudar en portería. Es una pieza más a añadir a la columna vertebral. Gabriel Paulista, Gayà, Daniel Wass, Kondogbia, Carlos Soler y Maxi Gómez son los imprescindibles. A partir de ahí, se pueden sumar jugadores; se espera siempre a Guedes y Kang In –por apuesta de club– debe demostrar ya. La sensación que deja es que está verde todavía. El surcoreano necesita concretar como titular. Puede crecer desde segundas partes, agarrando defensas cansadas.



La vibraciones con Thierry

Respecto a Uros Racic y Esquerdo, los dos pueden dar una mano en momentos y en partidos concretos, pero no los considero primeras opciones. Con Thierry Correia creo que merece la pena seguir dándole confianza. Me dio buena vibración en estos partidos que jugó. Creo que físicamente es un portento, aunque necesita ir aprendiendo la táctica defensiva, que también la puede agarrar con partidos. Me da buena 'vibra', puede hacer buen tándem en banda con el volante externo derecho y tener a Daniel Wass como alternativa al mediocentro, donde puede ser más decisivo.