Emery: "En el Valencia las decisiones se adoptan a kilómetros de distancia"

Unai Emery volverá a verse las caras con el Valencia CF este próximo fin de semana como entrenador del Villarreal. Aunque sus equipos se midieron en esta pretemporada, su último enfrentamiento en partido oficial fue con el Arsenal en aquella semifinal de la Europa League que le ganó a Marcelino.

El técnico vasco, en una extensa entrevista con el diario Mediterráneo de Castellón, opina también de la curiosa situación en que se encuentra el Valencia CF, equipo que dirigió durante cuatro temporadas, y de la manera que tiene Meriton de gestionar la sociedad. "El fútbol es sentimiento y pertenencia. Romper eso, ¿merece la pena? Hay que valorarlo. Ves otros clubes con capital externo, pero controlados con gente de la casa y han conseguido funcionar como Sevilla o Atlético. Pero en València, las decisiones se adoptan a kilómetros de distancia sin vivir el día a día y es difícil. En su momento se puso el dinero que hacía falta, pero luego hay unas responsabilidades".

Por contra, destaca el modelo de su actual club, presidido por Fernando Roig: "yo tengo la ventaja de que estuve en el Valencia y ya conocía lo que hacía el Villarreal y sentía admiración por su capacidad para tener estas instalaciones y grandes jugadores. Ha disputado partidos y competiciones importantes, todo con el mérito de hacerlo en una localidad muy pequeña como Vila-real y con un gran reconocimiento nacional y mundial. La dimensión mediática puede ser favorable o no, depende si van bien o mal las cosas, pero creo que el club tiene esa ventaja porque dispone de exigencia interna y capacidad de ejecución sin la necesidad de poseer esa dimensión externa. Los asuntos se arreglan dentro. El Villarreal no tiene nada que envidiar al PSG o al Arsenal".

Ya en clave partido, Unai Emery espera un Valencia competitivo, no en crisis: "Tienen un once inicial muy bueno para estar entre los seis primeros y un gran entrenador. En pretemporada nos ganaron. Será un Valencia muy motivado porque estas cosas unen pero tenemos un objetivo claro: ganar al Valencia CF".

¿Qué le ha pedido Fernando Roig, jugar la Champions o ganar algún título? "El Villarreal ha jugado semifinales de Europa League y Champions. Existe esa ilusión y se puede realizar. En el Valencia se priorizaba la estabilidad económica de jugar Champions y en el Sevilla recuerdo una conversación con Del Nido, yo había vivido la experiencia anterior y comenté que el objetivo sería estar entre los tres o cuatro primeros, y él me dijo: 'Unai, ¿has ganado algún título?' Le contesté que no. El presidente me respondió: 'cuando lo ganes, sabrás lo que significa y la trascendencia social que tiene'. Yo he vivido las dos cosas. En el PSG gané siete títulos. En el Villarreal llego con una experiencia de las dos situaciones. El club no me ha pedido nada, pero lleva una línea de 23 años en la élite. Yo vengo a darle mi toque personal y mi experiencia, y también con humildad a aprender".