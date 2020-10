Maxi está pegando fuerte

Javi Gracia cruza los dedos para que Maxi Gómez, futbolista más valioso del Valencia CF una vez cerrada la última ventana de fichajes, vuelva sano y salvo del arranque de las Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial 2022 con Uruguay. En cinco jornadas, el comienzo de la temporada marcó una tendencia que amenaza al equipo blanquinegro: la dependencia excesiva de la puntería de Maxi, uno de los delanteros que más fuerte están pegando en la actualidad en el concierto internacional. En las semanas previas al cierre del mercado, la Premier League volvía a suspirar por él mientras se aupaba, con tres dianas, en lo alto de la tabla de goleadores de la Liga 20/21. Hoy, concentrado con Uruguay, Maxi llama a las puertas de la titularidad de una selección plagada siempre de estrellas, pese a nutrirse de una cantera con base en un país de apenas tres millones de habitantes.

El paso dado por Maxi con la camiseta de un grande del fútbol español, aunque en plena depresión, lo ha relanzado en el panorama sudamericano. Hoy, consciente del crecimiento y la madurez del delantero, la Uruguay futbolera ha empezado a reclamar más espacio para el de Paysandú en el combinado nacional que dirige, desde hace más de 14 años, Óscar Washington Tabárez. El veterano seleccionador no es amigo de cambios que afecten a los protagonistas de los éxitos celestes en la última década: Godín, Luis Suárez o Edinson Cavani. Sin embargo, el jugador del Valencia empuja con fuerza. Él es el principal candidato para heredar el '9' entre la nueva hornada que asumirá plenamente los galones después de Catar 2022. Futbolistas con un altísimo valor de mercado. Fede Valverde, Bentancur, Nández, o su amigo José María Giménez son las otros ejes sobre los que girará la Uruguay del futuro inmediato.

Precisamente Cavani, ausente en esta citación al no haberse estrenado aún con el United, fue de los primeros en felicitar desde casa al ariete del Valencia, autor del gol del triunfo en la primera jornada frente a Chile (2-1). Siete minutos sobre el césped del estadio Centenario fueron suficientes para que Maxi perforase la red chilena. Su papel frente a la Roja, a la que derribó en el minuto 93, se ha convertido en un importante aval para esta noche aspirar claramente al once. Además, se suma el hecho de que a Luis Suárez no se le vio fresco durante la segunda mitad del primer partido de las Eliminatorias.

En un contexto en que Uruguay debe jugar en Quito, a 2.850 metros de altitud, el seleccionador procurará alinear a jugadores de refresco que soporten mejor el desgaste añadido por el déficit de oxígeno con el se juega al fútbol en la capital de Ecuador. Maxi Gómez y Jonathan Rodríguez, segundo punta con llegada y gol, del Cruz Azul mexicano, son las bazas que pasan por la cabeza de Tabárez para oxigenar hoy el ataque frente a los ecuatorianos.

De Arrascaeta será baja por lesión. Y Nico de la Cruz y Luis Suárez podrían quedarse en el banquillo. Conforme a los últimos ensayos, Nahitán Nández, Jonathan y Maxi serían los hombres elegidos para darles un descanso en un escenario en el que a Uruguay siempre le funcionó ceder el balón a Ecuador y buscar al contragolpe sus opciones de hacer daño y llevarse los tres puntos. No obstante, la ascendencia de Suárez mantiene viva la posibilidad de que Tabárez lo mantenga de inicio en una dupla con Maxi.

Los ecuatorianos, por su parte, tratarán de reponerse de la derrota con Argentina (1-0). En la selección tricolor estará el villarrealense Pervis Estupiñán.



El abrazo de Luis Suárez

El crecimiento de Maxi se resume con su valor de mercado actual. En la selección charrúa ya solo están mejor valorados Valverde y Bentancur. Suárez le felicitó tras el gol a Chile. Esta noche Tabárez decide quién juega de '9' ante Ecuador... o si los pone juntos.

Los pasos de un 'killer'

Maxi entra en madurez dando pasos adelante en su carrera. Tras el Celta, el Valencia y un mayor protagonismo en la selección. Frente a Chile hizo su primer gol en competición oficial, ahora quiere hacerlo partiendo desde el once titular.