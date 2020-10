Bordalás habla sobre su no fichaje por el Valencia

El elegido fue Javi Gracia pero José Bordalás fue uno de los entrenadores que estuvieron en la terna hasta el final, después de cuatro temporadas en que logró llevar al Getafe CF a las puertas de la Champions League. Se ve preparado para un reto así y espera volver a tener opción en el futuro, tal como explicaba en una larga conversación con el programa El Larguero.

"Amo esta profesión, estoy feliz dedicándome a lo que me dedico y la verdad es que esto forma parte del fútbol. Lo que deseamos es seguir creciendo con la misma humildad y seguir trabajando para algún día, pues indudablemente para eso trabajamos los técnicos, poder dirigir a un equipo con unas aspiraciones mayores. Estoy muy feliz en Getafe y tenéis que opinar vosotros y los clubes, pero obviamente sí me veo capacitado para entrenar a un grande, creo que sí, pero cuando llegue el momento y estoy convencido de que llegará, veremos si estoy preparado o no", explica el técnico alicantino.

No ha tenido de momento esa oportunidad pese a que, además del interés firme del Valencia CF, también hubo un acercamiento con la Roma. Aún así, afirma que en general se siente valorado por su trabajo: "Sí que me siento valorado, sinceramente, con la mano en el corazón. También te digo que se me ha criticado, no a mí porque en definitiva se ha criticado a mi equipo, se nos ha juzgado y se nos han puesto adjetivos que ahora en otros equipos son elogios. Yo recuerdo hace muy poco cuando se hablaba de un equipo que era excesivamente agresivo, que competía en exceso, y sin embargo ahora eso es una virtud. Y bueno, a mí personalmente no me molestaba, me molestaba por los chicos, por el esfuerzo, siempre hemos sido un equipo que competía para ganar".

Mucho se ha hablado de su relación con el presidente del Getafe, sobre todo a raíz de esas informaciones que le situaban en otro club cuando tenía un año más de contrato. Una situación a la que da relativa importancia, de hecho asegura que Ángel Torres conoce y entiende perfectamente sus aspiraciones: "No, no, para nada, al contrario, yo creo que mi presidente lo ha dicho en numerosas ocasiones, él entiende que se están haciendo bien las cosas en el club, que el equipo lleva cuatro temporadas magníficas y él me lo ha dicho a mí y además lo hablamos, entiende que pudiera haber algún interés en un futuro de cualquier equipo, él lo entendería perfectamente. Además lo ha dicho públicamente, no se ha escondido. Lo hemos hablado, por lo tanto para nada, no le ha molestado el posible interés o noticias que muchas veces tienen un porcentaje alto de verdad, otras no y otras menos, pero esto forma parte del fútbol".