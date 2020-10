Hugo Guillamón divisa su próximo salto internacional

Campeón de Europa Sub-17 en Croacia hace tres años, campeón de Europa Sub-19 en Armenia en el verano de 2019 y Eurocopa Sub-21 a la vista, en 2021. Hugo Guillamón va quemando etapas con naturalidad, paso a paso, desde la confianza en sí mismo, rompiendo barreras, con la seguridad que siempre le transmiten los técnicos de la Federación. El salto al primer equipo le ha permitido entrar en el bloque de Luis De la Fuente, como titular, como siempre en categorías inferiores. Tres puntos separan a la Selección de la fase final de Hungría más Eslovenia. El primer paso está en ganar a Kazajistán, el segundo paso, por seguir participando con regularidad en el Valencia.

De la Fuente está empezando a subir el listón. Tras el partido contra Islas Feroe (victoria, 0-2) subrayó los detalles por pulir, pese a los momentos de buen juego. Kazajistán es otra oportunidad para asentar y crecer. El equipo es totalmente distinto al que arrancó el ciclo, entre estados de forma, apuestas y jugadores promocionados a la Absoluta. Se estrecha el marco de prueba. Esta Sub-21 ha perdido cuatro titulares –Ferran, Ansu Fati, Dani Olmo, Eric García– que opositan al once con Luis Enrique y Óscar tambien está en el radar. No era fácil rehacerse tras cerrar ciclo como campeones de la categoría (con Sivera, Unai Simón, Carlos Soler, Oyarzabal, Fabián, Merino) y no está siendo fácil recomponerse sobre la marcha. La buena noticia para el fútbol español es que siempre aparece un talento. Hugo vale como ejemplo, aunque en el foco hay chicos como Pedri o Brahim, cedido por el Real Madrid en el Milan. Como hizo con Ansu Fati, el míster respeta los procesos y los méritos, no los nombres o el cartel mediático.

Potencial para competir en marzo

De la Fuente fija el objetivo. Es el momento de asentar la estructura: "Nos gustaría tener más finalización y que poco a poco el equipo vaya ensamblándose. Empieza a verse que el equipo trabaja como tal. Hay que estar más compacto en el terreno de juego, aunque ya transmitimos la sensación de conocernos mucho mejor. Ha habido muchos movimientos de jugadores y es un inconveniente, pero lo tenemos que vencer". Optimismo.

PREVIA: 18:45 horas| TV: Cuatro | ESTADIO: Santo Domingo de Alcorcón