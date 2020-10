"No vendáis a Kondogbia"

A finales del pasado mes de julio el Valencia CF y Javi Gracia firmaban un acuerdo y lo hacían oficial: el navarro se convertía en el nuevo entrenador del conjunto de Mestalla para las próximas dos temporadas. De aquello han pasado poco más de dos meses pero ha llovido mucho. Tanto que solo hace unos días el técnico puso su cargo a disposición del club. No dimitió porque para marcharse tiene que pagar y no podía pagar, y como el club no le perdonó ni un euro, sigue como entrenador. Este es el 'penúltimo' capítulo de Javi Gracia como entrenador del Valencia CF, y es el penúltimo porque en el Valencia CF siempre hay más, el anterior tiene como protagonista a Geoffrey Kondogbia.

Hay caso Kondogbia y estalló una vez se había cerrado el mercado de fichajes porque el último día, el pasado lunes cinco de octubre, Thomas Partey, entonces jugador del Atlético de Madrid, pagó su cláusula de rescisión y se marchó al Arsenal de Londres, situación que permite al conjunto colchonero acogerse a una de las excepciones por las cuales los clubes pueden fichar con la ventana de incorporaciones ya 'bajada'. El equipo colchonero todavía no se ha puesto en contacto con el Valencia CF pero sí con el agente de Kondogbia porque el futbolista está en la lista que Simeone maneja como candidatos a sustituir a Thomas.

Por si acaso, Anil Murthy, presidente del Valencia CF que ha hablado con el agente de Kondogbia, le dijo personalmente al jugador que si el Atlético lo quiere tiene que pagar la cláusula. Poco después Javi Gracia le hizo saber que para él es un futbolista vital y lo necesita plenamente centrado. Porque fue precisamente Gracia quien cambió el rumbo de Geoffrey en el Valencia CF el pasado verano. En una reunión que tuvo lugar el viernes 31 de julio quedaron fijados de manera definitiva los futbolista que Javi Gracia marcó como 'favoritos' y entre ellos estaba Kondogbia además de Jaume Doménech, José Luis Gayà, Toni Lato, Daniel Wass, Diakhaby, Gabriel Paulista, Carlos Soler, Gonçalo Guedes, Kang In Lee y Maxi Gómez. Todos están hoy a las órdenes de Gracia que fue quien aceptó las ventas que venían ordenadas por el club por diferentes motivos, como las de Parejo, Rodrigo o Ferran, al tiempo que eligió cuando pudo elegir. Y Gracia tenía claro que entre los futbolistas imprescindibles para el Valencia 20/21 debía estar Kondogbia. Con o sin refuerzos, el francocentroafricano ocupaba y ocupa un lugar central, en una posición clave dentro del campo. Para el míster es un jugador vital por trayectoria, por madurez y cualidades. Por ello, a principios de julio ya tenía una idea clara de lo que quería y así se lo transmitió a Miguel Ángel Corona y Anil Murthy en las primeras reuniones: «No vendáis a Kondogbia». Entre Coquelin y Kondogbia, Javi Gracia eligió al segundo. Por ello, el primero terminó en el Villarreal junto a Parejo a pesar de que meses antes se habían iniciado los contactos para su renovación de contrato.



Continuidad y estabilidad

El técnico navarro habló con Kondogbia para transmitirle confianza auténtica y explicarle su idea porque consideraba entonces, y ahora, que dentro del proyecto tenía un papel importante por interpretar. El plan estaba muy claro, recuperar al mejor Kondogbia desde la continuidad y la estabilidad. El mejor Kondogbia está por aparecer, ha tenido continuidad pero el interés del Atlético ha dinamitado la estabilidad. El jugador siempre ha estado al servicio del club hasta el punto que ha asumido que en momentos determinados el Valencia CF se haya planteado su traspaso por cuestiones financieras aunque su voluntad ha sido siempre seguir porque está feliz en València con la familia y se siente querido por la afición, pero la aparición del Atlético le hizo replantearse esto por varias circunstancias: la primera económica. Si fichara por el equipo de la capital recuperaría la ficha que deja de ganar esta temporada en el Valencia CF con respecto a la que tenía las temporadas anteriores. Y segundo por una cuestión deportiva. Los colchoneros están en Champions y aspiran a luchar por títulos. Es otro mundo. Sí, el sueldo del jugador desciende este temporada y también la cláusula de rescisión, que pasa de 80 a 30 porque su contrato, que termina en junio de 2022 estaba pensado para plantear una renovación o un traspaso este verano. Su salario baja y su cláusula de rescisión contemplan una bajada hasta 30 millones de euros con vistas al próximo mercado de invierno. La ventana de verano ha sido la última con 80 kilos de blindaje.

Y ahí es donde el Atlético se mantiene a la expectativa porque al Cholo le gusta el jugador y de él tiene informes el club desde hace tiempo, pero si lo quieren, tendrán que apostar fuerte. Los dirigentes del conjunto madrileño están estudiando fórmulas financieras, pero lo cierto es que no disponen de tanta liquidez como pudiera parecer por los 50 millones que ha ingresado por el clausulazo de Thomas Partey. De hecho, hasta parece venirles justo llegar a 30 millones. De la importancia que tiene Kondogbia para Javi Gracia dan fe dos situaciones, que lo eligió antes que a Coquelin, y que para él es el tercer capitán por detrás de Jaume y Gayà pero por delante de Paulista y Carlos Soler.