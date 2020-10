Anil Murthy habla sobre la posibilidad de que Peter Lim venda el Valencia CF

Anil Murthy ha hablado de presente y de futuro. El presidente del Valencia CF fue contundente a la hora de valorar la información sobre la venta del club: el plan es otro, son rumores, "fake news de Twitter". Murthy ofreció una pequeña conferencia en la Apertura de un Master de la Fundació Valencia CF y aprovechó para dejar claro que Meriton no vende, que no hay negociación para un cambio de propiedad.

Estas fueron sus palabras:

"En el entorno actual, hay personas que piensan que son periodistas porque tienen una cuenta de Twitter y una conexión a Internet. Siempre habrá personas que quieran difundir noticias falsas para desacreditarle a usted y a su organización. De hecho, en los últimos días existe este grupo con twitter que están difundiendo que este club está a la venta. Al parecer conocen personas y fondos con cientos de millones de euros. Creo que en sus mundos imaginarios falsos pasan tiempo con esta gente rica en sus barcos en verano".

El Nuevo Mestalla

Anil también quiso aclarar la posición respecto a la finalización de las obras del Nuevo Mestalla. El dirigente volvió a dejar claro que el proyecto original ni les cuadra ni les gusta, que la presión de Ayuntamiento y Generalitat para acabarlo es un camino equivocado puesto que sí hay intención de terminarlo, pero no de hipotecarse. Para Anil, el nuevo estadio tiene que ser una oportunidad para crecer, ciudad y club de la mano, con un escenario con vida 365 días al año, que sea símbolo y refuerce la conexión con la vida de València.

Así lo argumentó Anil Murthy: "Aquí en Valencia se decidió edificar un estadio de 75.000 personas con pista de atletismo. Se hizo sin mirar al futuro. Pero todavía existe una inmensa presión para solucionar el problema ahora. No importa cómo. Solo nos piden que lo arreglemos ya. No importa que este proyecto haya llevado antes a la quiebra del club. El proyecto del nuevo estadio no solo es importante. Es una gran oportunidad para hacer cambios que no podemos hacer con este estadio (Mestalla). El asunto del Nuevo Estadio no queremos ver esto como un problema que deba solucionarse. Es una oportunidad que debe planificarse y ejecutarse de manera inteligente".

