"Hay que rendir a Españeta el homenaje que merece"

El embajador del Valencia CF Ricardo Arias fue la primera persona del club que se enteró del fallecimiento de Españeta. El exjugador blanquinegro telefoneó a la mujer del mítico utillero, Charo, y recibió la faltal noticia. Estas fueron sus primeras declaraciones tras conocer una muerte que "la vamos a sufrir y padecer, si la gente lo quería nosotros los jugadores lo adorábamos, era una persona que siempre ha querido el bien del club, que se ha dejado la vida por el club, que nunca ha dicho que no a cualquier petición del club, era un hombre nacido para eso y lo ha disfrutado".

"Nos ha dejado Españeta desgraciadamente, he llamado como lo solía hacer semanalmente y ha dado la santa casualidad que ha cogido el teléfono su mujer, Charo, y lo primero que ha salido de su boca es que ha fallecido hace media hora. Imagínate. No sé exactamente cuál era su enfermedad, lo desconocía, la edad... toda la carga que llevaba durante todos estos años le había mermado mucho físicamente. Hace dos semanas en el acto del mercado central estuvo con él, le di una camiseta, hice un reportaje y lo vi bien, bastante mejorado, más delgado, pero le costaba reconocerme, tenía lucees y me decía 'Hombre Fenella!', pero estaba muy 'cascadito' como se suele decir. La afición lo quería sin apenas conocerlo, imagínate los jugadores que convivimos tantos años con él a su lado, es una pérdida que la vamos a sufrir y padecer, si la gente lo quería nosotros los jugadores lo adorábamos, era una persona que siempre ha querido el bien del club, que se ha dejado la vida por el club, que nunca ha dicho que no a cualquier petición del club, era un hombre nacido para eso y lo ha disfrutado, nosotros lo hemos cuidado como ha hecho él siempre con nosotros. Conviví con él 16 años diariamente, es la ley de la vida, contra esto no se puede ir, ahora hay que rendirle el homenaje que se merece y rendirle el cariño que se merece y que el club esté ahí, que seguro que va a estar".