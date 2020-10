Raúl Albiol cede el testigo a Hugo Guillamón

Hay una frase que se ha repetido mucho, demasiado, durante la última década en los despachos de la Academia del Valencia CF. «No puede ser que no saquemos centrales». Los responsables técnicos de la escuela han invertido mucho esfuerzo y trabajo en los últimos años para fabricar centrales con proyección de primer equipo. Sin embargo, no lo han conseguido. La Academia había surtido en la última década al primer equipo con porteros, laterales -tanto izquierdos como derechos-, centrocampistas, extremos y hasta delanteros. Nunca centrales. Lo que suponía casi un delito para una ciudad deportiva que tradicionalmente ha abastecido al centro de la defensa del primer equipo con jugadores de la casa 'made in Paterna'. En el recuerdo de todos están los Ricardo Arias, Voro González, Paco Camarasa, Miguel Tendillo o Fernando Giner de aquellos años ochenta y noventa. La consolidación de Hugo Guillamón en la plantilla del primer equipo en esta temporada 20/21 ha frenado por fin una dinámica negativa que preocupaba y ocupaba a los técnicos de la cantera.

Hay que remontarse a la explosión de Raúl Albiol a principios de siglo para encontrar el último precedente. Una eternidad en tiempos de fútbol. El de Vilamarxant debutó en el primer equipo de la mano de Rafa Benítez el 24 de septiembre de 2003 con 18 añitos recién cumplidos en una eliminatoria de la extinta Copa de la UEFA contra el AIK Solna. Sin embargo, no fue hasta la temporada 2005/06 después de su cesión al Getafe cuando se asentó como jugador del primer equipo (41 partidos) con Quique Sánchez Flores y curiosamente con ficha de filial y dorsal 33 hasta que Juan Soler lo renovó y blindó en verano de 2006.

Cuatro temporadas después, ya convertido en capitán del Valencia y campeón de Europa con la selección, Albiol firmó por el Real Madrid en junio de 2009 tras una venta de 15 millones de euros. En aquella última campaña de Raúl, la 2008/09, Guillamón daba sus primeros pasos en las categorías inferiores del Valencia con el Benjamín de Fútbol-7. Nadie en el club se imaginaba por aquel entonces que habría que esperar a Hugo más de diez años para volver a tener un central de la casa en el primer equipo. David Navarro fue el capitán del Valencia en la temporada 10/11 fruto de una segunda etapa en el Valencia post-Mallorca, pero consiguió ficha del primer equipo mucha antes: el año del doblete 03/04 con Rafa Benítez a los mandos.

Unidos por el mediocentro, separados por el proyecto

Raúl Albiol debutó en el Valencia con 18 años antes de marcharse cedido al Getafe, pero fue realmente con 20 cuando se asentó en el primer equipo de la mano de Quique en la 05/06. Hugo se estrenó con Albert Celades y se ha consolidado en el primer equipo con Javi Gracia a los 20 años. Les une la edad y la posición de mediocentro. Albiol jugó en esa demarcación hasta que el propio Quique lo retrasó al centro de la zaga del Geta porque su condición física tras su accidente de coche no era la mejor. Allí se quedó. En el caso de Hugo, la Academia decidió hace dos años reciclarlo como mediocentro porque dudaba de sus condiciones como central. El experimento duró poco, aunque también rindió a buen nivel por su potencial a la hora de sacar el balón jugado. Tanto Albiol como Hugo se asentaron en el primer equipo avalados por la Sub-21.

La gran diferencia entre uno y otro reside en el contexto. Albiol llegó al primer equipo con 19 partidos en el Getafe de Primera a sus espaldas, en el primer año del proyecto Quique y rodeado de referentes que le ayudaron a crecer como Albelda, Baraja, Cañete, Ayala, Vicente o Marchena. Guillamón, en cambio, ha dado el salto en medio del proyecto a la deriva de Meriton. Y eso no ayuda.

Raúl es uno de los referentes deportivos de Guillamón

Hugo nunca coincidió en Paterna con Albiol -se llevan 15 años-, pero el de Vilamarxant ha sido uno de sus referentes, además de Djukic, Ayala y el propio Sergio Ramos. Guillamón ha seguido la carrera de Raúl en los campos y por televisión y es uno de los espejos donde se mira.

Ningún central del filial que debutó tuvo continuidad

Navarro debutó en 2001 y Albiol en 2003. Desde entonces ninguno de los seis centrales del Mestalla que debutó en partido oficial con el Valencia acabó por consolidarse con ficha del primer equipo: David Córcoles (06/07) con Quique Sánchez Flores, David Lombán (07/08) con Ronald Koeman al frente, Arturo Navarro (08/09) de la mano de Unai Emery, Carlos Delgado (12/13) con Mauricio Pellegrino en el banquillo; así como Ibrahim Diallo (15/16) y Javi Jiménez (16/17) a las órdenes de Voro. Algunos como Javi, entraron en dinámica de primer equipo pero siempre con ficha de filial. Hugo ha acabado con esa tendencia.

Mirando a las nuevas generaciones por un futuro mejor

Mientras tanto, la Academia trabaja con la obligación de no esperar otros diez años para ver de nuevo a un central de la cantera instalado en el primer equipo.l Dos son los más inmediatos. El club no pierde de vista a Javi Jiménez, cedido al Albacete en busca de minutos y está muy atento a Guillem Molina. El del Valls es del agrado de Javi Gracia y se encuentra en dinámica de primer equipo aunque con ficha de filial. Más allá de la evolución de estos dos futbolistas de 23 y 20 años respectivamente, el Valencia tiene muchas esperanzas a medio-largo plazo en la remesa de juveniles y cadetes que asoma por el horizonte como es el caso de Rubén Iranzo, Cristhian Mosquera, Facundo González o los ya jugadores del filial e internacionales sub-19 Joseda Menargues e Iván Muñoz. Si Guillamón cede el testigo pronto será la mejor señal.