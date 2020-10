SUPER publica las fotos de tus pequeños valencianistas

SUPER publica todos los sábados las fotos que envían los lectores de los más pequeños vestidos con los colores del Valencia CF. Envía las fotos de los tuyos y siente el orgullo de verlos en La Ventana Valencianista.

Para ver publicadas tus fotos, envíalas a la siguiente dirección de correo: laventana.superdeporte@epi.es

Vale cualquier foto siempre que los niños o niñas aparezcan con algún motivo valencianista, camiseta, bufanda, pijama, sábanas, balones, etc. No olvides decirnos al menos el nombre, edad y cualquier dato que se te ocurra de los que aparecen en la foto. Si lo prefieres, también pueden salir en la foto los papis, iaios, tíos, mascotas y etc.

Recibirás un correo de confirmación por parte de SUPER días antes de publicarse tus fotos.



La Ventana Valencianista de SUPER