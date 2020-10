Simeone: "No he hablado con Kondogbia"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, se ha mostrado "muy contento con la plantilla que se terminó cerrando" en el mercado de fichajes, a pesar de que perdieron en el último día a "un jugador extraordinario" como Thomas Partey, y ha asegurado que no ha "hablado con Kondogbia" sobre su posible fichaje para sustituir al ghanés. "No hablé con Kondogbia y no hablo de los chicos que no están con nosotros, hablamos de lo que tenemos y del partido que tenemos ante el Celta".

"Ante estas situaciones de las cláusulas no podemos dar muchas opiniones. Estoy contento por Thomas. Le recuerdo desde aquellos primeros partidos que le veíamos en el filial jugando con Sául. Lo empezamos a subir y su proceso costó mucho. Fue al Almería, volvió y le costó encontrar un lugar estable, pero es un jugador extraordinario y seguramente le irá muy bien en el Arsenal. Le deseamos lo mejor porque es un chico que queremos mucho", despidió Simeone a Thomas.

Realizó el camino inverso, del Arsenal al Atlético, Lucas Torreira, un jugador que "va a aportar energía, vitalidad y recuperaciones". "Viene de un tiempo en el que no estaba jugando, tendrá mucha ilusión y ojalá que cuando le toque hacerlo responda a lo que esperamos de él", deseó, aclarando que no ha "hablado con Kondogbia". "Y no hablo con chicos que no están con nosotros", apostilló.

En este sentido, el 'Cholo' indicó que está "muy contento con la plantilla que se terminó cerrando". "Tenemos futbolistas para competir muy bien y dependerá de que todos estén disponibles para dar el máximo. Tenemos una plantilla importante donde pueden jugar los 21 que tenemos. Ojalá podamos gestionarlo de la mejor manera para que estén felices y puedan responder porque ahora vienen siete partidos en 22 días", recordó.

Entre esos pupilos figura Joao Félix, al que alabó por su rendimiento durante esta 'ventana' de selecciones. "Es importantísimo para nosotros. Vi sus partidos con Portugal y me gustó por su trabajo, su contracción a lo que necesitaba el equipo. Sabemos que el talento lo tiene y que en cualquier momento puede aparecer, pero con Portugal dio un paso y mostró compromiso por lo que necesitaba el equipo. Eso habla muy bien de él y lo necesitamos nosotros. Puede jugar en los cuatro lugares de arriba", destacó.

A nivel colectivo, el técnico recalcó que, por lo que ha "visto en los tres últimos partidos", su equipo le "ilusiona porque tiene energía, ganas, ambición y quiere competir". "Contra el Granada tuvimos la suerte de marcar, contra el Huesca no estuvimos tan finos de cara a gol y con el Villarreal nos faltó lucidez, pero la intención está", tranquilizó.

Este sábado, el Atlético volverá a la competición oficial en Vigo. "El Celta en su casa necesita estar fuerte. Viene de dos derrotas y nosotros de dos empates, va a ser un partido muy completo y con mucha necesidad de ambas partes", zanjó Simeone.