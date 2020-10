"No me arrepiento de haber firmado por el Valencia CF"

Javi Gracia ha hablado por primera vez desde el día en que se presentó en las oficinas del club para poner su cargo a disposición. Después hizo un comunicado exponiendo lo que pensaba y por qué actuó de esa manera. Hoy, el entrenador del Valencia CF quiere enterrar el pasado y la decepción vivida en el mercado de fichajes, para centrarse en un presente que pasa por enfrentarse al Villarreal CF.

Según el navarro, un rival que aspira a la zona Champions. Una meta, precisamente, histórica para el club de Mestalla, aunque ningún dirigente de Meriton Holdings la ha fijado expresamente para esta temporada 2020/21. "No he hablado, en concreto, de ello", responde el entrenador, sin querer incidir en el asunto, al ser preguntado por si Peter Lim o Anil Murthy le han transmitido la necesidad de terminar la temporada entre las cuatro primeras posiciones de la Liga. Lo que sí asegura Gracia que le ha comunicado el presidente del club es que Geoffrey Kondogbia "no va a salir" en estos momentos del Valencia, y podrá contar con él en el centro del campo del equipo.



Esta es la rueda de prensa completa de Javi Gracia en la previa del Villarreal-Valencia (domingo, 16:00, La Cerámica):

-Valoración de las palabras de Kondogbia sobre Anil Murthy, y la situación del futbolista.

Las palabras de los jugadores son libres. No sigo las redes, pero estoy al tanto. Son sentimientos personales de uno mismo, y las tiene que explicar él más que yo. Mi deseo como entrenador del equipo es que nos ayude todo lo posible en lo deportivo. Ahora estoy triste de no tener a un jugador tan importante disponible para el partido contra el Villarreal y para ayudar al equipo.

-Después de haber puesto el cargo a disposición de la propiedad, ¿cómo lo afronta, se queda a regañadientes?

Estoy donde realmente quiero estar, orgullosos de ello y con la ilusión de hacer una buena temporada, empezando el domingo contra el Villarreal, que es un equipo muy exigente y vamos a trabajar para ello. Las circunstancias van cambiando, igual no son las esperadas, pero estoy muy contento de pertenecer a este club.

-Después de las bajas sensibles, de no haber ni un fichaje€ llegó a presentarse en el club para decir que se quería marchar, y no ha sido así por una penalización económica. ¿Después de todo esto, se arrepiente de haber firmado por el Valencia?

Siempre he contestado, en el momento que me lo preguntaste te contesté lo que sentía, y ahora igual. Ni me he arrepentido ni me arrepentiré nunca de firmar en este gran club. No tengo palabras para explicar lo orgulloso que estoy de ser el entrenador del Valencia. En el proceso aparecen circunstancias que hacen que puedas estar más o menos molesto, o contento. Pero todo eso hay que diferenciarlo de lo que realmente pueda sentir por entrenar a este club y a estos jugadores. No tengo motivo para cambiar mis sentimientos, el venir cada día a Paterna y ser entrenador del Valencia es algo de lo que estoy orgullosísimo; ojalá sea por mucho tiempo, ojalá vayamos creciendo y aspiremos a más cosas. Me apetece hablar más de presente y futuro que del pasado. Soy el entrenador, mi trabajo es sacar rendimiento y tengo que hacer jugar lo mejor posible al equipo.

-En el comunicado que hizo habló de la dificultad de hacer frente a los retos ambiciosos que le planteó el club, ¿qué es lo que le pidió?

Aludiendo a las palabras de Carlos Soler, él lo explicó muy bien, se trata más de pelear cada partido y cada día, veremos dónde seremos capaces de llegar. Carlos no ha dicho nada que no pensamos el resto del cuerpo técnico y los jugadores. No resta ni un ápice de ambición ni intención de dejar al Valencia lo más alto posible. Las circunstancias son las que son€ Mañana tenemos un gran partido y todos estamos centrados en ello. Los retos, como expliqué en el comunicado, eran los de estar a la altura de este club.

-Le hago la pregunta directamente. ¿Lim, Murthy o algún responsable de Meriton, le ha dicho a usted que el objetivo es una plaza entre el primero y el cuarto en esta Liga?

No he hablado en concreto de ello, no.

-¿Cómo han fluido las comunicaciones con el presidente? ¿Cuál es el clima en el vestuario?

El presidente vino uno o dos días a ver algún entrenamiento, y he tenido una conversación telefónica con él esta semana. Hemos tenido algún contacto. Más allá de eso, sobre la temperatura del vestuario, al equipo lo veo muy bien, animado, ilusionado con el trabajo de todos los días, más tras haber incorporado a los jugadores de selecciones. El grupo está con más vitalidad, con energía viendo como algunos han rendido con sus países. Unirse de nuevo siempre es un motivo de alegría. Estamos animados y con opciones de hacer las cosas bien y lograr un buen resultado en Vila-real.

-¿Qué análisis hace del partido que hay por delante contra el Villarreal?

Siempre es un partido de rivalidad, con exjugadores en ambos equipos, y ese es un motivo extra de ilusión en nuestros aficionados. Por nuestra parte, estamos bien, veo que el equipo ha trabajado bien durante la semana. Los internacionales vinieron con cansancio, pero con tiempo necesario para recuperar y han trabajado muy bien para estar a disposición. Al rival lo veo bien, un punto por encima en la tabla, con una plantilla de nivel que el año pasado ya quedó en quinta posición y, por lo tanto, son aspirantes a los puestos de Champions. Por nuestra parte, trataremos de mantener la línea de San Sebastián y seguir en esa idea de ser fuertes y sacar buenos resultados lejos de casa.

-La llamada telefónica de Murthy. ¿Le garantizó que no habrá más movimiento en la plantilla, al menos, hasta el 1 de enero?

El motivo fue para informarme sobre Kondogbia, y asegurarme que era un jugador que iba a continuar en el equipo. Entiendo el mensaje de que va a permanecer como que ahora no va a salir. No le pregunté hasta cuándo, o si se abre otro mercado puede salir o no. Me dijo que no me preocupara, que era un jugador que iba a seguir con nosotros.

-Kondogbia, le citó en el tuit. ¿Usted se ha sentido engañado como declara? ¿Tiene algún mensaje para una afición que está muy desconcertada?

Volver a explicar mi situación en el pasado no procede, ya fui claro y volver sobre ello no ayuda a nadie. Mi obligación es centrarme en el partido siguiente. Hilando con la segunda parte de la cuestión, a nuestra afición lo que más le ilusiona es ver mañana al equipo competir bien y lograr un buen resultado, es lo que tenemos que hacer, ofrecerles un buen partido y que el equipo vaya transmitiendo mejores sensaciones, que sea más constante y fiable; y que con el trabajo de todos la afición se sienta cada día más orgullosa de estos jugadores€ Eso es lo único que está a nuestro alcance.