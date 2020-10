"No me arrepiento de haber firmado por el Valencia CF"

Javi Gracia habla por primera vez desde el día en que se presentó en las oficinas del club para poner su cargo a disposición. Después hizo un comunicado exponiendo lo que pensaba y por qué actuó de esa manera, pero este sábado se ha sometido de nuevo a las preguntas de la prensa y con otra patata caliente, el caso Kondogbia. El entrenador ha revelado que "en una conversación telefónica con Anil Murthy, el presidente me aseguró que Kondogbia no se marcharía".

¿Y qué piensa Gracia del mensaje de Kondogbia en Instagram en el que acusa a Murthy de haberle engañado a él y al entrenador?

"Las palabras de Kondogbia son sentimientos personales. Las tiene que explicar más él que yo. Yo lo que quiero como entrenador es que nos ayude a nivel deportivo. Estoy triste de no tener a un jugador tan importante disponible para el equipo".

¿Te arrepentías de haber firmado? Sin fichajes, te presentas en el club porque te quieres ir, una penalización te lo ha impedido... Después de todo lo que sabes que ha ocurrido, ¿habrías firmado?

Siempre he tratado de contestar, en el momento que me preguntaste te contesté lo que sentía, en este caso será lo mismo. Ni me he arrepentido ni me arrepentiré nunca de firmar en este gran club. No tengo palabras para explicar lo orgulloso que estoy de ser el entrenador del Valencia CF. En el proceso aparecen circunstancias que hacen que puedas estar más molesto o contento. Hay que diferenciar eso de lo que realmente pueda sentir por entrenar a este club y estos jugadores. No tengo motivo para cambiar mis sentimientos, venir cada día a Paterna y ser entrenador del Valencia CF es algo de lo que estoy orgullosísimo, ojalá sea por mucho tiempo, vayamos creciendo y aspiremos a más cosas. Me apetece hablar más de presente y futuro que del pasado. Soy el entrenador, mi trabajo es sacar rendimiento y tengo que hacer jugar al equipo lo mejor posible.

Retos ambiciosos que se me plantearon cuando firmé por el club, qué le pidió el club aludiendo a las palabras de Soler.

El explicó muy bien, son más de pelear cada partido y cada día, veremos a dónde serémos capaces de llegar. No ha dicho nada de lo que no pensemos el resto del cuerpo técnico y jugadores. No resta ni un ápice de ambición ni la intención de dejar al Valencia lo más alto posible. Las circunstancias son las que son. Mañana tenemos un gran partido y todos estamos centrados en ello. Los retos, como expliqué eran los de estar a la altura de este club.

¿Le ha dicho alguien de Meriton que el objetivo es la Champions, una plaza del 1 al 4?

No he hablado en concreto de ello.

Encuentros con el presidente, clima de comunicación, ¿cómo están los jugadores?

El presidente vino uno o dos días a ver algún entrenamiento y he tenido una conversación telefónica esta semana, y he tenido algún contacto. Más allá de eso, la temperatura del vestuario, lo veo muy bien, animado, ilusionado, con el trabajo de todos los días. Después de ir incorporando jugadores de selecciones con más vitalidad, con energía y ver como rienden bien con sus países, el motivo de unirnos es alegría y estamos animados y con opciones de hacer las cosas bien y lograr un buen resultado.

Partido ante el Villarreal

Siempre de rivalidad, exjugadores en ambos equipos, ese motivo extra de ilusión en nuestros aficionados. Por nuestra parte bien, lo veo que ha trabajado bien durante la semana, los de la selecciones vinieron con cansancio pero entrenadn bien con tiempo necesario para recuperar, están a disposición para mañana. Al rival lo veo bien, un punto por encima, una plantilla de nivel, que el año pasado ya quedó en quinta posición, y son aspirantes a puestos de Champions, por nuestra parte a mantener la línea de San Sebastián y seguir en esa línea de ser fuertes y con buenos resultados lejos de casa