Juan Foyth | El tercer gol del Villarreal CF en el mercado

Mientras Meriton Holdings mantuvo activa la opción del portugués Diogo Leite durante la mayor parte del mercado de verano, para Javi Gracia y Miguel Ángel Corona la opción de Juan Foyth se convirtió en prioritaria. Más todavía desde que las apreturas económicas borraron cualquier posibilidad de fichar un lateral derecho. A finales de septiembre, el jefe de scouting se convenció de la imposibilidad de traerse a Foyth y el punto de mira giró sobre el italiano Daniele Rugani. El Villarreal había ganado la mano para traerse a préstamo del Tottenham al joven y polivalente central argentino. Los amarillos asumen el pago del salario de Foyth y poseen la opción de comprarlo a final de temporada por 15 millones.

El mercado arrancó en agosto con el trasvase de Francis Coquelin y Dani Parejo al Villarreal, y terminó con la llegada a la Plana Baixa de otro jugador que podía haber vestido esta temporada la camiseta blanquinegra, el central Juan Foyth. Lo cierto es que tanto el Valencia CF como la entidad amarilla seguían desde hacía tiempo al defensa internacional argentino de 22 años. Antes de acabar la Liga, allá por el mes de julio, los groguets habían avanzado en la negociación con un futbolista que estaba en los planes futuros de la secretaría técnica valencianista desde enero.

Juan Foyth formaba parte de las listas de César Sánchez ya en el mercado de invierno. Al lado de Diogo Leite, opción siempre preferente en la recámara de Lim, Badiashile, Tapsoba o Pezzella. De hecho, los técnicos observaron partidos de la selección argentina para monitorizar tanto a Pezzella como a Foyth. Los dos aparecían en las conversaciones de planificación con Albert Celades, despedido mucho más tarde, a finales de junio. En febrero, sin embargo, el Valencia no pudo activar ninguna opción exterior para suplir al lesionado de larga duración Garay. No vino nadie.

La capacidad de Foyth para competir de central y el lateral derecho convencían a Javi Gracia. El problema fue el vivido con todos los demás. Peter Lim no autorizó ningún desembolso, a lo que se añadió que el Tottenham prefería un traspaso –llegó a rechazar una oferta importante del Villarreal– y no se abrió a la cesión hasta mediados de septiembre. Y entonces, los amarillos ya se habían adelantado, a pesar de que Corona no perdía la esperanza ni el contacto con los agentes de Foyth. Entre medias, surgió el ofrecimiento de Jeison Murillo. El Submarino, con un verdadero poder de acción, se llevó a Foyth. Lateral y central. Dos por uno.