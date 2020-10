Kubo contra Kang In

Doble rivalidad en la Cerámica. A la disputa por la hegemonía autonómica entre Villarreal y Valencia se añaden las diferencias históricas entre japoneses y coreanos representadas por Take Kubo, en el bando groguet, y y Kang In Lee por el valencianista. Japoneses y coreanos mantienen disputas de todo tipo. Los 35 años de invasión nipona (1910-1945) en Corea, las reclamaciones territoriales de las Rocas Liancourt, los abusos de las tropas japonesas denunciados por los coreanos en tiempos de la colonización de su territorio o los conflictos comerciales recientes. Y en fútbol, aunque la superioridad surcoreana es evidente, Japón continúa su crecimiento y la rivalidad también viene muchos años.

Tanto coreanos como japoneses idolatran a los jugadores que triunfan en las ligas europeas y la prensa de los respectivos países les somete a un seguimiento exhaustivo, a veces un tanto obsesivo, como ya están empezando a sentir en el Villarreal con la suplencia de Kubo. Aunque ninguno de los dos tiene asegurada la titularidad y pese a la diferencia horaria, el Derbi contará con una gran audiencia en Asia.

El parecido entre ambos es significativo. Take y Kang In llegaron a España cuando eran niños. El japonés se formó en la cantera del Barça y el coreano aterrizó en València después de ganar una especie de Operación Triunfo en versión fútbol. Los dos son zurdos, tienen 19 años, gran talento y son piezas desequilibrantes en ataque. El coreano ha tenido más protagonismo en el Valencia, con tres apariciones en el once titular y dos asistencias, el japonés apenas ha disputado 54 minutos y siempre ha salido en el tramo final, aunque Emery cuenta con él y cree a en su talento.