Felicidad y dolor de Parejo

Dani Parejo, gran protagonista del partido de rivalidad entre Villarreal y Valencia CF, ha mostrado a través de las redes sociales sus primeras sensaciones después de enfrentarse poir primera vez en partido oficial al que ha sido su equipo durante nueve temporadas.



Este es el mensaje del que fue capitán valencianista:

"Hoy he metido uno de los goles más raros de mi carrera porque junta la máxima felicidad de estrenarme con el Villarreal CF y el dolor por hacerlo ante el Valencia CF. Si hace sólo unos meses me dicen que iba a marcar contra el Valencia no me lo habría creído. Sin embargo, el fútbol me ha traído hasta aquí y hoy no puedo estar más satisfecho por haber ayudado a mi equipo a llevarnos tres puntos importantísimos... Endavant!!!"



El 5 amarillo tuvo que retirarse instantes antes de acabar el partido con una fuerte molestia muscular, será sometido a pruebas médicas para comprobar si hay lesión importante.