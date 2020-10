"La imagen ha sido buena, pero insuficiente para ganar"

Javi Gracia lamenta los fallos defensivos y la falta de peligro contra la meta del Villarreal. [Crónica del Villarreal - Valencia] Estas fueron sus palabras:

Qué valoración hace de la derrota.

Ha sido un partido igualado, el rival ha empezado mejor, poco a poco hemos ido mejorando, pero cuando mejor estábamos ha llegado el gol de ellos en un ajugada desafortunada, los últimos goles están siendo crueles con nosotros con desvíos... hemos tenido nuestros momentos, hemos tenido opciones de balón parado y hay que seguir trabajando. La imagen de hoy ha sido buena, pero insuficiente para ganar.

Paulista reconocía su error al empezar el partido.

En el derbi contra el Levante ya concedimos un gol en el primer minuto, es algo que tenemos que mejorar en todos los partidos que es algo inexplicable, ir al suelo en el área tiene esos riesgos y es algo que debemos mejorar.

¿Cómo has querido darle la vuelta al partido en el descanso?

Había que ajustar defensivamente, intentar tener más el control del partido con y sin balón, pero en la segunda parte el equipo estaba bien. Hemos tenido ocasiones y una contra muy buena con Álex Blanco, no lo hemos aprovechado. Luego una jugada desafortunada, pero hemos estado cerca y apretado hasta el final.

Lo mejor el gol de Guedes.

El gol de Guedes nos alegra, aunque no solo el gol, sino su actuación de Guedes y del equipo en su conjunto. Ahora tenemos que ajustar los detalles para que esas actuaciones nos sirvan para sumar puntos.

La actitud no ha sido suficiente. ¿Qué hay que hacer para ganar? ¿El Valencia no da para más?

Estoy de acuerdo en que la imagen, el esfuerzo, la actitud y el juego del equipo creo que hemos ido de menos a más, pero ha sido insuficiente para ganar. Hay que ajustar los detalles y no encajar goles tan pronto porque nos ponen los partidos cuesta arriba, hoy hemos concedido un penalti con cierta facilidad y eso nos mina para obtener puntos. El equipo ha ido ajustando cosas con el paso de los minutos, hemos tenido más control y alguna opción de gol, pero en ese momento hemos recibido eses gol que nos ha hecho daño. Habrá que ajustar todo ese tipo de detalles adversos: tiros que rozan en los rivales o en un jugador nuestro.... Los partidos se nos ponen muy cuesta arriba con poquitas cosas y en poco tiempo. Como el partido del Levante al primer minuto... con ese tipo de ventajas es difícil ganar partidos.

¿Qué tacos gastan porque hay muchos resbalones?

Los tacos la verdad es que no estoy al tanto, pero sí tratamos de recordarlo que tengan un buen agarre y en el descanso lo hemos avisado porque era evidente. Para eso sirve el calentamiento, para ver el terreno de juego, pero es cierto que hay campos que están húmedos por arriba y más duros por abajo... pero desde luego no es una excusa.

¿Por qué no ha jugado Kang In?

Al final con el primer cambio hemos optado por Cheryshev, luego hemos visto opciones de ataque y buscábamos alternativas de ataque, sacamos a Kevin en punta, a Maxi no lo quisimos quitar como referencia, hemos quitado un lateral derecho para poner a Jason, hemos sacado a Manu al final porque queríamos otro jugador de área y hemos asumido muchos riesgos con muchos jugadores de ataque, otra cosa ya es personalizar en uno y otro. No podemos sacar a todos. Hemos creido que esos cambios son los que teníamos que hacer. Sobrino tampoco ha participado y otros.