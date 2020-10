"El penalti es un error que no puedo cometer"

Gabriel Paulista no se escondió ante los medios tras ser el autor del penalti que supuso el primer gol del partido. Estas fueron sus palabras tras el encuentro:

No ha sido el resultado que el Valencia esperaba.

Hemos tenido dos semanas de trabajar tranquilos, tuvimos mucho tiempo para ver los errores del último partido para intentar cometer los menos errores posibles, jugamos muy bien, hemos empezado un poco flojos con un penalti clarísimo y luego intentamos y buscamos el empate, y la segunda parte en el descanso el míster nos habló, nos dijo cosas positivas que había en el partido y volvimos mejor.

¿Qué os dijo?

Que tuviéramos más tranquilidad con balón, más personalidad para salir jugando y apretar más a ellos en la salida de balón porque ellos son muy buenos en eso, lo hicimos muy bien pero al final Parejo metió un buen gol, también con una ayuda porque tocó en Diakhaby y ya tenemos que pensar en los siguientes partidos y volver mejor.

¿Qué pasa en el penalti?

Yo me tiré al suelo y un central no puede tirarse al suelo dentro del área, es un error que no puedo cometer. Hay muchos partidos por delante, hay mucho por mejorar, ahora tenemos que sumar los tres puntos y poner al Valencia donde se merece que es arriba.

No ha querido celebrarlo Parejo.

Él sabe lo que pasó en el club, una historia muy bonita y nosotros también lo respetamos mucho. Ahora tiene que defender a su equipo pero por dentro seguro que le ha dolido un poco, pero esto es fútbol. Es un excompañero y amigo, muy buena persona, me ayudó mucho cuando estuvo aquí, es un capitán impresionante y enhorabuena por él.