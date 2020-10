Lo que pide Javi Gracia

El primer objetivo del Valencia CF en el Martínez Valero es entrar bien al campo y no encajar gol en los primeros minutos. Los arranques de partido se han convertido en una auténtica losa para el equipo en este inicio de la temporada. Los de Javi Gracia han recibido goles en los primeros 20 minutos contra Villarreal, Betis, Celta y Levante. Es decir, en cuatro de las seis primeras jornadas de LaLiga. Solo en el Derbi ante al Levante el equipo fue capaz de darle la vuelta al marcador. Los otros tres partidos acabaron con derrota. 3 puntos de 12 posibles. Únicamente la Real Sociedad y el Huesca no supieron aprovechar esta nueva grieta del equipo. Por si Gracia no tenía suficientes problemas, llega otro. El motor de arranque también está averiado y la competición ha dejado claro que jugar a remolque para este Valencia es altamente peligroso.

No hay ninguno de esos cuatro goles en contra prematuros que no haya dolido a la plantilla. Morales encontró demasiadas facilidades por el centro de la defensa para adelatar al Levante en el minuto 1 de partido y de temporada. Era una señal de lo que estaba por llegar. La historia se repitió en Vigo con un tanto de Iago Aspas en el 13' después de una conducción de Nolito en un pasillo central convertido en alfombra roja. «Nolito nos supera a tres o cuatro jugadores y eso no puede ser. No pueden ser jugadas como las de Nolito. Son goles que hay que corregirlos y tiene que ser ya», decía enfadado el capitán José Luis Gayà a la finalización del choque.

Dos semanas después, Sergio Canales tuvo todo el tiempo y la calidad del mundo en el balcón del área para prepararse el disparo y subir el 0-1 en el marcador en el 19'. Por no hablar del penalti a Pedraza transformado por Paco Alcácer en el minuto 6 después de los errores en cadena de Thierry Correia a la espalda y Gabriel Paulista cayendo al suelo demasiado pronto. El propio brasileño entonaba el 'mea culpa' a pie de campo. «Yo me tiré al suelo y un central no puede tirarse al suelo dentro del área, es un error que no puedo cometer. Hay muchos partidos por delante, hay mucho por mejorar», decía sincero.

Javi Gracia denunció este problema sistemático de su equipo en rueda de prensa tras la derrota en La Cerámica. «En el derbi contra el Levante ya concedimos un gol en el primer minuto, es algo que tenemos que mejorar en todos los partidos que es algo inexplicable. Hay que ajustar los detalles y no encajar goles tan pronto porque nos ponen los partidos cuesta arriba, hemos concedido un penalti con cierta facilidad y eso nos mina para obtener puntos. Los partidos se nos ponen muy cuesta arriba con poquitas cosas y en poco tiempo. Como el partido del Levante al primer minuto... con ese tipo de ventajas es difícil ganar partidos», lamentaba.

Gracia puso el dedo en la llaga publicamente en la sala de prensa, pero también lo ha hecho de puertas para adentro en la ciudad deportiva de Paterna. El técnico ha hablado a sus jugadores de la necesidad de mejorar la puesta en escena del equipo elevando al máximo desde el minuto uno los niveles de concentración, intensidad y orden táctico.

Los goles en contra en los primeros minutos están doliendo y mucho en la plantilla porque ponen los partidos cuesta arriba demasiado pronto, lastran el buen trabajo colectivo que hace el equipo la mayoría de veces y merman mentalmente sobre todo a los jugadores jóvenes sin experiencia en el fútbol de élite. Afortunadamente, el equipo ha demostrado capacidad de reacción como bloque aunque en la mayoría de ocasiones no ha sido suficiente para darle la vuelta al marcador. Sucedió por ejemplo en La Cerámica. El equipo ofreció una mejor versión a raíz del gol de Guedes con una actuación en la segunda parte alentadora, pero no bastó ni para ganar ni para empatar. Empezando mejor todo será más fácil.

"Al final eso es una losa grande"

La plantilla es consciente de que encajar goles tan pronto es y será sinónimo de derrotas. Lo explicaun veterano como Denis Cheryshev. El ruso alerta de los peligros de dar tantas facilidades desde el principio, pero al mismo tiempo valora la capacidad de reacción que está demostrando el Valencia. «En varios partidos se nos ha puesto el partido cuesta arriba porque nos marcaron en los primeros minutos y al final eso es una losa grande, pero es verdad que durante la pretemporada y en algún partido de LaLiga hemos reaccionado bien. Ante el Villarreal el equipo reaccionó bien marcando el gol del empate y en el segundo tiempo estuvimos bastante mejor, tuvimos más dominio y más contragolpes, aunque al final su segundo gol nos hizo daño y no pudimos conseguir el empate. Las sensaciones que dejamos en el segundo tiempo son bastante positivas y tenemos que seguir por ese camino».