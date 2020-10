Palo de Albelda a Kondogbia

David Albelda deja claro que no comparte la actitud de Geoffrey Kondogbia, que el pasado jueves sorprendía con la publicación de un duro mensaje en Instagram acusando al presidente del Valencia CF de haberlo engalado, igual que al entrenador.

El conflicto está en que el centrocampista se quiere marchar porque tiene opción de fichar por el Atlético de Madrid, pero el Valencia no lo pone fácil y exige la cláusula de rescisión, entre otras cosas porque se trata de uno de los capitanes del equipo, un jugador importante para el entrenador y, además, si no es así no tendría un plazo extraordinario para cubrir su baja en la plantilla.

Y también porque la oferta que le ha llegado al Valencia es para que lo dejen salir cedido y sin un compromiso firme de compra, que en esas condiciones obviamente no lo deja salir.

"No sé quién tiene razón, pero aunque la tuviera él, lo que ha hecho Kondogbia me parece una barbaridad tremenda", era la opinión que expresaba el que fue capitán del Valencia CF cuando le preguntaron por esta polémica en el programa Tiempo de Juego de la cadena Cope, en la que es comentarista habitual de los partidos que juega el equipo de Mestalla.