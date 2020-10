La vuelta a nacer de Fran Navarro

Nadie apostaba por la continuidad de Fran Navarro en el Valencia. Su infructuosa cesión al Lokeren belga durante la primera parte de la temporada y su segunda vuelta 'aislado' en Paterna sin ficha federativa para competir parecían haberle cerrado definitivamente las puertas del Valencia. Su etapa en el club parecía agotada después de un año en blanco. Sin embargo, el joven delantero de 22 años, natural de Pinedo, no había dicho su última palabra. Decidió quedarse en verano, se ha colgado el '9' del filial a la espalda asumiendo la responsabilidad del gol y su condición de peso pesado del vestuario y luchará hasta el final, como sub-23, por su ansiado debut en el primer equipo que rozó con Marcelino García Toral, pero que nunca llegó. Su año no ha podido empezar mejor. Doblete en la primera jornada al Atzeneta de David Albelda y primer aviso a Javi Gracia. Tiene 22 años y, como buen Toro, se romperá los cuernos por una oportunidad en este joven Valencia 'low cost' con canteranos.

La mala experiencia del año pasado, lejos de pasarle factura, lo ha hecho más fuerte. Fran hizo las maletas rumbo al Lokeren belga hace un año en busca de minutos para crecer, pero la aventura pronto se convirtió en pesadilla. Toro hizo todo lo posible por adaptarse a la vida de la ciudad, viajó con su novia para sentirse más cómodo y empezó a estudiar inglés para superar la barrera del idioma, pero no fue fácil. Encima no jugó ningún minuto como delantero. Incomprensiblemente lo colocaban en banda o incluso de mediocentro. Tomó la decisión de salir en el mercado de invierno, pero lo peor estaba por llegar. Rechazó ofertas de filiales importantes para volver, se desvinculó del Lokeren y el último día de mercado, el 31 de enero, el Valencia no pudo tramitar su ficha. Ni siquiera tuvo tiempo para firmar por un Segunda B. Resultado: toda una segunda vuelta 'encerrado' en Paterna sin competir.

Parecía el final de su etapa en el Valencia, pero no fue así. Fran nunca dejó de trabajar duro, arrancó muy fuerte la pretemporada, se ganó la confianza de Óscar Fernández, se colgó el '9' a la espalda de Jordi Sánchez y decidió quedarse rechazando otras ofertas que tenía encima de la mesa. El de Pinedo priorizó quedarse en casa y cerca de su familia en tiempos de coronavirus. Llevaba once largos meses sin disputar un partido oficial. El último fue el 29 de noviembre de 2019 contra el OH Leuven. Su respuesta no pudo ser mejor en la primera jornada. Marcó dos goles al Atzeneta (2-2) con dedicatoria especial a sus abuelos y dio un paso adelante desde el primer día como goleador del equipo. Toro sabe que es uno de los jóvenes veteranos de la plantilla y que sus goles, además de su experiencia, serán clave para alcanzar los objetivos.

Fran cumple a sus 22 años su cuarta temporada como futbolista del Mestalla, aunque debutó siendo juvenil de primer año con Curro Torres. Marcelino le dijo cara a cara que iba a jugar de titular en la Copa ante el Sporting en enero de 2019, pero una vieja sanción en la Copa juvenil no se lo permitió. Ese mismo mes fue citado por el asturiano para el Valencia-Villarreal de LaLiga en Mestalla. Calentó en la banda, pero no salió. Si alguien piensa que se había rendido, no conoce a Toro.