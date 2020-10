Alarma con Maxi Gómez

Javi Gracia empieza a olvidarse de Kondogbia para el partido frente al Elche, pero los problemas no terminan ahí, porque otro de los hombres que no ha salido a ejercitarse este miércoles con el resto del grupo es Maxi Gómez. Todas las alarmas en marcha porque la ausencia del delantero a dos días del partido que se jugará en el Martínez Valero (viernes, 21:00) no es ninguna broma.

Maxi, según una información de Cope València, arrastra molestias en la rodilla como consecuencia de un golpe sufrido el martes por la tarde. El delantero pudo terminar esa sesión de entrenamiento con una protección, pero el dolor sigue ahí y por eso el cuerpo técnico tomó la determinación de que no forzara más.

Ahora mismo a nadie en el Valencia CF le pasa por la cabeza imaginar el partido ante el Elche sin el uruguayo, que ya estuvo flojo en Villarreal después de haber viajado a jugar con su selección, pero es un futbolista clave en los planteamientos de Javi Gracia y el máximo goleador del equipo. Y más en un momento delicado en el que el equipo necesita una victoria después de dos derrotas seguidas.

El técnico tendría como alternativa a Kevin Gameiro, 133 minutos y una sola titularidad en las primeras seis jornadas. Están Rubén Sobrino, que solo ha disputado 9 minutos hasta ahora, Manu Vallejo o el propio Gonçalo Guedes, que en el partido de La Cerámica actuó más adelantado junto al charrúa y además hizo el gol del Valencia. El club, recordemos, no cubrió en el mercado de verano la salida de Rodrigo Moreno.