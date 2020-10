Kondogbia sigue 'out' y Gracia cruza los dedos con Maxi Gómez

Javi Gracia empieza a olvidarse de Kondogbia para el partido frente al Elche, el centrocampista sigue sin unirse al grupo a solo dos días del compromiso en el estadio Martínez Valero (viernes, 21:00) y el tiempo se echa encima, pero los problemas para el técnico pueden no terminarse ahí, porque otro de los hombres que se le podría caer es nada menos que Maxi Gómez. El delantero no salió a entrenar este miércoles debido a unas molestias en la rodilla y en estos momentos es una incógnita cómo llegará a este partido. Maxi arrastra molestias en la rodilla como consecuencia de un golpe sufrido en Paterna el martes por la tarde. El delantero pudo terminar esa sesión de entrenamiento con la ayuda de una protección en la zona, pero el dolor sigue ahí y por eso el cuerpo técnico tomó la determinación de que no forzara más.

Para hoy está programada la última sesión de trabajo antes de viajar el mismo viernes hasta la capital ilicitana, un entrenamiento en el que el charrúa probará sus sensaciones antes de que el técnico y los servicios médicos tomen una decisión. Hay alarma aunque tampoco se trata de pensar en lo peor. Además, el futbolista quiere estar y hará todo lo posible por estar, consciente de que es un partido importantísimo para el equipo después de acumular dos derrotas seguidas en LaLiga, Betis y Villarreal. Ahora mismo a nadie en el Valencia CF le pasa por la cabeza imaginar el partido ante el Elche CF sin el concurso del uruguayo, que ya estuvo flojo en La Cerámica después de haber viajado hasta Sudamérica para jugar con la selección de Uruguay, pero es una pieza clave en los planteamientos de Javi Gracia y el máximo goleador del equipo en estas seis jornadas con tres tantos.



Problema a la vista

El técnico navarro, no obstante, cruza los dedos para que no se le caigan más titulares. Precisamente ahora que había empezado a recuperar efectivos, especialmente a Carlos Soler y también a Cheryshev, llega primero el problema de Kondogbia y ahora este contratiempo con Maxi Gómez. Cuando el club decidió no sustituir a Rodrigo Moreno este verano sabían que estas cosas pueden ocurrir, y más en una temporada en que, además de las lesiones y sanciones que siempre se pueden dar, está el riesgo de perder jugadores por los contagios de coronavirus que se están dando en muchos equipos. Esta semana, sin ir más lejos, era Roberto Soldado el que entraba en cuarentena por haber dado positivo.

Aún así, no hubo fichajes, Meriton no reforzó el equipo en ataque ni en defensa ni en el centro del campo. Y no es ninguna broma como ya dejó claro Gracia con sus críticas y su intento de fuga. Si se llegase a confirmar la baja de Maxi, tendría como alternativa a Kevin Gameiro, que inició la temporada lesionado y suma 133 minutos y una sola titularidad en las primeras seis jornadas. Están Rubén Sobrino, que solo ha disputado 9 minutos hasta ahora, y Manu Vallejo. Le queda la opción de Gonçalo Guedes, que en el partido de La Cerámica actuó más adelantado junto al uruguayo y además hizo el único gol del Valencia, aunque la realidad es que el técnico no tiene ningún otro jugador de un perfil similar al del uruguayo, delantero de referencia al que meterle balones.



Prueba sin Maxi

De momento, la primera prueba seria de Javi Gracia de cara a ese compromiso ante el Elche fue sin la participación de Maxi Gómez, que no salió a ejercitarse sobre el terreno por precaución. Obviamente también sin Kondogbia, Según esa prueba, el once para el Martínez Valero sería muy similar al de La Cerámica, con la entrada de Lato por Blanco y la duda de Maxi, que daría opción a Manu Vallejo junto a Gonçalo Guedes en ataque. Correia, Paulista y Diakhaby completarían la defensa, repetiría con Soler y Wass en el doble pivote y también con Yunus Musah en la banda derecha, Gayà en la izquierda y Jaume bajo los palos.