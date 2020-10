Marcone, el Capoue de Almirón

Iván Marcone es para Jorge Almirón lo que Javi Gracia tenía pensado para Étienne Capoue. Los dos mediocentros, los dos futbolistas de experiencia, los dos hombres de confianza absoluta para el entrenador, los dos jugadores capaces de asentar la estructura, permiten crecer al equipo y desarrollar un modelo de juego. Marcone y Capoue tiene cualidades diferentes e interpretan la posición desde sensibilidades distintas, pero comparten rol: equilibrio, primer pase, recuperación, personalidad. Uno va a estar sobre el campo, el otro jugará... con el Watford.

Marcone (30 años, Buenos Aires) llega cedido desde Boca, un club enorme. Los picos de sierra se dejaron sentir en su rendimiento último, pero es uno de los pivotes más importantes del fútbol argentino. Boca invirtió más de siete millones de euros para 'recuperarlo' desde el Cruz Azul de México. Cuando hace tres años, Jorge Almirón estuvo a un paso de llegar a la UD Las Palmas (fue un problema con la RFEF por la licencia de entrenador), una de los refuerzos que puso sobre la mesa fue Marcone. Entonces hubieran llegado de la mano como campeones de Argentina. Marcone era la prolongación de Almirón sobre el terreno de juego en el histórico Lanús que alcanzó la final de la Copa Libertadores 2017. La perdió ante Gremio, que tenía a Arthur. ¿El mejor mediocentro que ha tenido? Almirón recordó aquella histórica campaña para abrir 2019 en el sitio oficial de la CONMEBOL y lo dejó claro: «Marcone jugó bien y era importantísimo. Cuando los compañeros le dan la pelota a un jugador con la sensación de que no la pierde, eso es muy importante. Cuando elige un buen pase, cuando roba muchas pelotas, hay sensación de seguridad. Lo de Marcone fue destacado». Ahora llega al fútbol europeo en madurez, dispuesto a reivindicar su nivel. Después de meses de no competición, debutó ante el Alavés haciendo evidente que le falta ritmo (no aguantó más allá de la hora de acción) y entrenamientos, pero dejó un primer tiempo notable. Marcone cambió al Elche, que dio un salto en su evolución: líneas más altas y salida limpia. Entró Marcone y se empezó a sentir el sello de Jorge Almirón.

Marcone fue la primera referencia para la línea de tres del Elche, con Raúl Guti cerca y todo jugadores de ataque: dos carrileros, un mediapunta por izquierda, Tete Morente haciendo la segunda punta y Pere Milla. Marcone nació como volante de marca, pero Almirón le hizo crecer en la construcción, por pase y visión de campo. Para el Elche puede ser importante en repliegue bajo y para asumir riesgos en la presión-antipación, como más le gusta al míster.