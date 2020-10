Maxi es baja para el partido ante el Elche

Maxi Gómez es baja para el partido que el Valencia CF juega este viernes ante el Elche en el estadio Martínez Valero. Así lo ha confirmado el entrenador del conjunto de Mestalla, Javi Gracia, en rueda de prensa. El técnico navarro ha asegurado que ya jugó con molestias en la rodilla en el partido del domingo pasado ante el Villarreal, que a lo largo de esta semana no han remitido:

"Estuvimos valorando con el jugador si estaba en condiciones, dijo que estaba para competir y jugó en Villarreal. Es cierto que esta semana ha notado molestias en la rodilla y a día de hoy no está para jugar. Esperemos que este descanso le sirva para recuperarse de esas molestias. Para el partido en Elche es baja. La situación que veo es lo que pasa con los jugadores que no entrenan. Tiene unas molestias y no está disponible".

Sobre la ausencia del centrocampista Geoffrey Kondogbia, Gracia asegura que sigue un "proceso normal como el que siguieron otros jugadores. Cuando se recupere confío en que sea ese jugador tan importante para nosotros".