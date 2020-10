¿Cuál es el objetivo real del Valencia CF?

Es un partido que empezará a ubicar a este Valencia CF en la clasificación, mirando hacia arriba o hacia abajo, y ahí está precisamente la cuestión. ¿Qué se le puede decir al aficionado sobre las aspiraciones de este equipo con todas sus circunstancias? Javi Gracia, que ha sido el primero en dudar y de hecho puso su cargo a disposición al no haber refuerzos, tampoco se pone un objetivo concreto pero invita a huír de la resignación y eleva el tono de la ambición con un mensaje distinto que se basa en una idea: «siendo el entrenador de un club como el Valencia CF, me resulta muy difícil decir que no vamos a ser capaces de algo, por historia y por la importancia de este club".

Sin dejar de lado las limitaciones, habla por primera vez de pelear por «algo importante»: «que tenemos unas dificultades y una situación que nos complica estar más cerca de esas posiciones altas es obvio, pero ahora mismo mi responsabilidad es afianzar las bases para poco a poco ir creciendo con el equipo y que los jóvenes vayan mejorando en competitividad. Lo demás no me ayuda, poner un objetivo determinado o decir que no vamos a ser capaces... No me permito decir que no voy a competir por algo importante, ni pensarlo, vamos a mantener esa ilusión y esa ambición que nos contagia nuestra historia e intentar con nuestro trabajo ir cada vez más cerca de lo que todos creemos que es este club».

De momento será sin Kondogbia y sin Maxi, el delantero «arrastraba unas molestias en la rodilla cuando vino del último compromiso con la selección y antes del partido del Villarreal ya valoramos con el jugador si estaba en condiciones o no, pero él dijo que estaba bien y se veía preparado. Esta semana ha vuelto a notar molestias y la valoración es que no está para jugar». Y será paso a paso: «el camino hay que hacerlo andando y lo mejor que podemos hacer es estar focalizados en cada paso. ¿A dónde nos va a llevar? Vamos a ver, lo que realmente está en nuestra mano es el próximo paso, sabiendo que es solo un paso, pero es el que podemos dar y el más importante con los condicionantes que tenemos. Necesitamos buenas sensaciones acompañadas de buenos resultados. Si cogemos una dinámica positiva nos ayudará a ser más optimistas y ver a largo plazo otras ambiciones, otras ilusiones, en estos momentos lo que más nos ayuda es estar centrados en el próximo partido, siempre sin dejar der ser ambiciosos y tener ilusión por hacer grandes cosas».

Habla en otro tono, ¿se arrepiente de algo que haya dicho o hecho anteriormente? La respuesta es no: «Para mí la mayor libertad es vivir como tú eres y ser como eres, no tengo por qué ocultar ni callar nada, simplemente expresarlo como lo he hecho, con la mayor educación y respeto. Cada uno en nuestra posición tenemos que ser muy respetuosos con el club y a partir de ahí intentar hacer lo mejor posible mi trabajo. Yo vengo y me gustaría responder a más preguntas sobre el Elche, un equipo que ha encajado tres goles y ha concedido muy poco, pero estoy aquí y respondo lo mejor que puedo a lo que se me pregunta».

Un Elche, por cierto, del que avisa: «tiene mucho mérito lo que está haciendo, es complicado generarles ocasiones de gol y en las transiciones son muy peligrosos. Nos va a obligar a estar muy preparados, jugar con paciencia desde el orden y el equilibrio y generar las ocasiones que necesitemos para ganar».

Tendrá que ser sin esos errores que han costado goles demasiado pronto, «no creo que por una falta de intensidad o por entrar en los partidos con una mentalidad no adecuada», y quizá con Lato y Gayà en la banda izquierda: «una opción es doblar el lateral, lo utilizamos en San Sebastián unos minutos y lo podemos seguir utilizando. De cara al partido tenemos un rival que juega de una manera diferente, con una defensa de tres centrales, y tenemos que hacer una serie de ajustes para defender y atacar ese sistema del rival si queremos tener el control del partido». La ausencia de Maxi, dice, «no va a modificar mucho el trabajo de preparación de partido, tenemos claro cómo vamos a jugar».