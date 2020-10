"¿Por qué el equipo no sale con todo? No tengo respuesta"

Javi Gracia lamentó la derrota del equipo tras un partido en el que el equipo fue de menos a más hasta el punto de tener encerrado al rival en su área. De nuevo el Valencia CF salió dormido de inicio ante un buen Elche y de nuevo mejoró mucho con los cambios. Estas fueron sus palabras:

¿Qué resumen hace de lo que ha pasado?

Ha sido una entrada al partido con buenas intenciones, poco a poco hemos ido perdiendo el control, el rival sin tener muchos tiros y llegadas nos ha hecho los dos goles, otra vez hemos encajado antes del minuto 20, se nos puso el partido muy cuesta arriba fruto de una muy mala primera parte. En la segunda parte hemos mostrado más intensidad, una mejor actitud y poco a poco han ido llegando las ocasiones, muchas de ellas claras y merecedoras de algún gol más, pero cuando se nos ha puesto tan en contra el partido, luego cuesta meter uno o dos goles, hemos estado cerca de los dos goles, pero no hemos sido capaces de hacer goles.

¿En qué porcentaje es problema anímico o futbolístico?

Creo que todo influye, si encadenmaos una serie de derrotas siempre es importante tener el estado anímico alto, el equipo estaba bien y concienciado, había preparado bien el partido contra defensa de tres, pero es cierto que el equipo se ha dio encontrando mejor en la segunda parte cuando el partido ya estaba muy cuesta arriba o casi perdido, el equipo se ha soltado cuando el partido se ha visto perdido, no tenemos que llegar a esa situación, es un circulo vicioso, necesitamos un buen resultado para ganar más confianza, pero hay que salir de ahí y debemos de mejorar nuestras primeras partes porque con segunda partes mejores no conseguimos mejores resultados.

¿Por qué cambia tanto el Valencia de la primera parte y de la segunda? ¿Si el equipo sabe que si no va con todo no le da para ganar por qué no lo hace?

Es la pregunta y no tengo respuesta, la verdad es que no tengo respuesta, si la tuviera el equipo no seguiría jugando de esta manera y no es cuestión de elección de jugadores, no es que con una serie de cambios haya mejorado el equipo, desde el comienzo los mismos once que han salido se ha jugado a mucho mejor nivel, es algo que estamos viviendo y que tenemos que ajustar, solo conozco una manera que es con trabajo muy duro y seguir manteniendo un estado anímico lo más alto posible, para que en las primeras partes el equipo no sufra. El equipo empieza a perder los partidos en las primeras partes, estamos concediendo goles con facilidad, hemos encajado dos goles con 2 o 3 tiros y nosotros hemos tenido ocasiones muy claras... me gustaría ver qué ha pasado en esa falta de Toni que no lo tengo muy claro... pero lo importante es mejorar el nivel del equipo en las primera partes porque voluntad se tiene y que se ponga en práctica y se traduzca en juego.

¿Ve al equipo bloqueado y presionado en las primera partes? ¿Por qué?

Los tres resultados negativos están ahí, yo creo que el equipo hoy ha cosechado la derrota desde la primera parte, hemos concedido mucho, la semana pasada fue diferente, son análisis diferentes, no solo el equipo le libera en el momento más duro, la semana pasada encajamos en nuestro mejor momento con opciones de hacer el segundo. Son partidos diferentes. El equipo tiene que mejorar las primeras partes y tenemos que aplicarnos y yo el primero y ajustar y convencer a la plantilla de que estamos concediendo demasiado.

¿A qué has apelado en la charla del descanso?

Simplemente he dicho lo que estaba pasando, que nos estaba ganando un equipo que quería más que nosotros y no debíamos dejar de disputar esos 45 minutos como un equipo y con una intensidad realmente acorde a lo que somos y acorde a la voluntad que tiene ellos, yo no dudo de la actitud y de las buenas intenciones de todos, pero no se está traduciendo en las primera partes. Cuando vimos el partido perdido fue cuando nos liberamos, pero no tenemos que llegar a esa situación de desesperados para dar una buena versión del equipo, hay que seguir madurando y creciendo y no nos puede volver a pasar.

¿No cree que Kang In debería jugar más minutos?

Podría ser, el pase ha sido muy bueno, el gol de Lato ha sido muy bueno. Las elecciones serán las mías y trataremos de elegir los que sean más oportunos para ganar el partido, no hay otro criterio.