Kang In apunta, pero al banquillo

No jugó ante el Villarreal porque «no podemos sacar a todos», según la explicación que dio a continuación Javi Gracia, y en vista de lo que ha trabajado el técnico tampoco está previsto que lo haga en Elche, al menos en el equipo que saldrá de inicio en el partido del Martínez Valero. Es el momento que vive actualmente Kang In Lee, que arrancó una temporada crucial para él con toda la confianza del entrenador, titular ante Levante y Celta, pero poco a poco ha visto como otros compañeros le han ido pasando tal como ocurrió también la pasada. Aunque la salida de Rodrigo en verano parecía abrirle un camino, al final poco o nada ha cambiado.

Una situación compleja que preocupa porque el coreano es un valor importante del club y está por medio la renovación de su contrato, que termina en 2022. A día de hoy, el futbolista ya ha trasladado al Valencia CF su decisión de no ampliarlo y buscar una solución buena para todos en los próximos meses. Kang In, que tiene todavía 19 años, entiende que no jugar con regularidad no es lo mejor para él como tampoco lo es para los intereses del club que el jugador se acerque al final de su contrato sin posibilidad de alcanzar un acuerdo para renovar, como ocurrió recientemente con Ferran.

De aquí al mercado de enero, cada partido y cada gesto puede ser determinante pese a que el propio Javi Gracia trata de restar tensión con estas palabras: «Kang In es un jugador que ha disputado bastantes minutos, el último partido no jugó pero un futbolista tiene que hacer lo que está haciendo él, que es trabajar bien y tratar de ayudar al equipo en los minutos que tenga. Estoy contento con el rendimiento y tiene que seguir trabajando y demostrando que quiere jugar de una manera constante, como hacen todos».

Para ese puesto junto al '9', optó por Manu Vallejo ante el Huesca, Gameiro en el Valencia-Betis y Guedes en La Cerámica. Este viernes, sin Maxi como referencia en el ataque, todo apunta a que iniciará el partido en el banquillo. Para él, como entrenador y responsable de repartir los minutos, el coreano es uno más.