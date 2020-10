Palo de Soler: "O salimos como la segunda parte o no nos da"

Muy claro ha hablado Carlos Soler tras la derrota frente al Elche CF. El mediocentro valencianista ha apuntado a la "falta de intensidad" en la primera mitad como el principal problema del equipo.



Tercera derrota consecutiva

"Hemos ensayado cosas durante la semana, pero ha faltado intensidad en la primera parte, los balones divididos y las segundas jugadas las ganaban ellos, de la primera parte no me quedo con nada, con dos disparos nos han hecho dos goles y así es muy difícil, se nos adelantan sin casi hacer méritos, la primera parte ha sido de ellos, han dominado y prefiero quedarme con la segunda parte y el esfuerzo del equipo, pero así no nos da, o salimos como la segunda parte o no nos da"

¿Qué dijo el entrenador para cambiar en la segunda parte?

"Básicamemente que nos ganaban todas las segundas jugadas, que había que intentar estar más intensos, luego puedes ganar o perder, pero no puede fallar la intensidad en un equipo de primera división, si no salimos como la segunda parte no nos llega, hay que ser más intensos, está bien decirlo pero hay que hacerlo en el campo y yo soy el primer autocrítico. Hay que intentar cambiar contra el Getafe, que va a ser una dura pelea, hay que salir desde el inicio como en la segunda parte"

¿Ya hay nervios?

"Es la jornada 7, una derrota, hoy queríamos venir a ganar, pero no hay que enceder las alarmas ni tener miedo de nada, hay que ir poco a poco, pero a partir de ya, aunque es la jornada 7 ahora viene un calendario difícil con el Getafe y el Real Madrid y tenemos que cambiar y mostrar el camino de la segunda parte"