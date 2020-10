Partido vital del Valencia ante el Elche, ya hay prisa por ganar

Séptima jornada del campeonato y las prisas ya asoman por la esquina. Es el fútbol. Un presente rabioso que no vive del pasado, aunque en este caso, en el caso del Valencia CF casi mejor no echar la vista atrás porque solo sirve para estresar más el hoy. Y el hoy del Valencia CF es que necesita ganar en el Martínez Valero ante el Elche para evitar, si no entrar en barrena, casi. Una derrota no haría entrar en barrena al equipo aunque es evidente que multiplicaría las no pocas dudas que ha generado en los primeros seis partidos de Liga, pero sí al club. Por otra parte, el club lleva tiempo instalado en la caída en barrena.

Siete puntos en seis partidos lleva el Valencia CF de Javi Gracia, siete de dieciocho, por ello es decimotercero en la clasificación, una posición que a estas alturas no es ni mucho menos definitiva, pero sí es significativa, pero que indica claramente que el equipo no está bien. No es casual que de seis partidos el Valencia CF haya perdido tres -Celta, Betis y Villarreal-, empatado uno ante el Huesca en Mestalla y solo haya logrado la victoria ante el Levante UD y la Real Sociedad. Seis jornadas son más que suficientes para calibrar el estado de forma de un equipo y el del Valencia CF no es bueno.

La última derrota fue ante el Villarreal de Emery. Dio la cara, cierto, porque el equipo quiso y peleó por llevarse el partido primero y por lograr el empate hasta el final tras el gol de Parejo, pero no jugó bien. Cuando fue mejor que el Villarreal no le hizo daño. Cuando los de Emery fueron mejor acecharon y no poco la portería de Jaume. El Valencia CF acumula dos derrotas seguidas porque antes de perder en La Cerámica el Betis se llevó los tres puntos de Mestalla de manera más que merecida, por lo que sumar los tres puntos en Elche es obligado.

Y lo tiene que hacer con dos bajas más que significativas, una esperada, la de Kondogbia, que sigue con su particular lesión de talón, es que apareció justo cuando el Atlético de Madrid de Cholo Simeone se interesó en su ficharlo y el Valencia CF se negó a traspasarlo -dicen las malas lenguas que las molestias pueden desaparecer cuando a los colchoneros se les termine el plazo para fichar- y otra dura de asumir, la de Maxi Gómez. La ausencia del delantero uruguayo no llega a la categoría de drama por bien poco porque le facilita mucho las cosas a un equipo que hasta el momento ha practicado poco buen juego. Maxi no necesita demasiado para marcar gol y sobre todo, siempre es un recurso para hacer de referencia arriba cuando de sacar el balón largo desde atrás se trata.

Sin Maxi y sin Kondogbia, además de en Guedes, que de nuevo se perfila como titular en el ataque, está por ver si Javi Gracia volverá a apostar por Carlos Soler en el centro del campo como organizador. Sin Kondogbia lo más normal es que Gracia repita doble pivote Wass-Soler, dado que el canterano parece destinado a coger el testigo de Dani Parejo. ¡Ahí es nada! ¿Quién será el recambio de Maxi teniendo en cuenta que Guedes seguirá de segundo delantero? Desde luego Kang In no, y entre Gameiro y Manu Vallejo, el francés gana enteros porque aunque muy diferente a Maxi, es un nueve.

En definitiva, que el Valencia CF se planta en Elche con bajas y a lo loco, porque enfrente tendrá un rival que se lo va a poner mucho más difícil del que se podría pensar cuando arrancó la competición. Dos datos lo atestiguan: tiene los mismos puntos que el equipo de Mestalla, pero ojo, con dos partidos menos. Y solo ha encajado tres goles. El Elche logró el ascenso a primera en la promoción ante el Girona y eso le ha obligado a empezar más tarde la competición. Otro tercer dato da buena cuenta del buen momento por el que atraviesa el equipo que entrena el argentino Almirón: los siete puntos que lleva los ha logrado en los últimos tres partidos ante Eibar, Huesca y Alavés.