Todo apunta a Kang In

«Podría ser, el pase ha sido muy bueno, el gol de Lato ha sido muy bueno. Las elecciones serán las mías y trataremos de elegir los que sean más oportunos para ganar el partido, no hay otro criterio». Esa fue la respuesta de Javi Gracia a una pregunta muy simple como si cree que Kang In Lee debería jugar más minutos en este Valencia CF. Venía de no haber participado ante el Villarreal y en los 22 minutos que tuvo en el Martínez Valero fue capaz de dar un impulso decisivo a un equipo que ya había mejorado desde el inicio de la segunda mitad en aspectos como intensidad y profundidad. Con él sobre el terreno de juego, sin embargo, llegaron los mejores momentos de fútbol y la conexión con el ataque, que no había existido sobre todo en la primera mitad. El primer remate había sido en el minuto 40 y con una falta directa lanzada por Carlos Soler. Fueron los minutos en que más cerca estuvo el equipo del área rival y de empatar al menos un partido que al final se tradujo en la tercera derrota consecutiva. Todas las alarmas en marcha.

Gracia, al que se vio satisfecho con la respuesta del asiático, ha sido implacable con él desde que lo quitó en el descanso de Balaídos, segunda jornada. Desde entonces solo volvió a ser titular en el Reale Arena, donde el equipo se impuso a la Real Sociedad. No es una situación nueva para él, que frente al Elche dio un paso al frente para reclamar más protagonismo en el campo. Lo hizo después de una semana complicada porque ya es una evidencia que el futbolista no siente la confianza del club y del entrenador y en esas circunstancias no quiere renovar su vinculación, que acaba el 30 de junio de 2022. Eso es un problema muy serio para el Valencia CF, que en plena apuesta por los jóvenes de su Academia está empezando a perder a uno de los abanderados y de los que apuntan más alto, más allá de ser o no uno de los valores que el máximo accionista no quiere perder.



La respuesta

Ser uno más, jugar y disfrutar es la clave para desbloquear la situación de Kang In Lee, que apunta en caso contrario a una salida del club en el mercado de invierno. Quizá también la del equipo, que echa en falta un futbolista de sus condiciones. Al final es decisión del entrenador, en el que el club reiteraba su confianza con un mensaje de apoyo después de sufrir una nueva derrota, la cuarta en solo siete jornadas y tres de ellas consecutivas: «Noche difícil, pero vamos a levantarnos. Todo nuestro apoyo y confianza a nuestra plantilla y cuerpo técnico. Amunt!», era el breve contenido del mismo. El trabajo de Kang In, estar a la altura y aprovechar sus oportunidades como hizo en el Martínez Valero entrando desde el banquillo.

Allí dejó además esa asistencia de gol que metió al Valencia CF en el partido, un balón al hueco para la irrupción de Lato que rompía por el centro la estructura defensiva del rival. Es una de sus mejores cualidades y de hecho es la tercera que da esta temporada, sumando las dos del Derbi ante el Levante UD en los goles de Paulista, con su lanzamiento de esquina, y Maxi Gómez, con un balón al hueco para culminar un contragolpe. Son tres acciones que lo convierten con diferencia en el mejor asistente del equipo y uno de los mejores de LaLiga en estas siete jornadas, pese a haber participado solo en el 40% de los minutos en este inicio de temporada.



Y el domingo, el Getafe

De cara al partido ante el Getafe en Mestalla, el próximo domingo a las 21:00, el joven surcoreano ha ganado muchos puntos para ser de nuevo titular en un partido de alta tensión, en el que el Valencia CF necesita de manera imperiosa volver a ganar y sumar tres puntos pero tendrá enfrente un rival intenso y correoso donde los haya. Será una primera final.