Ricardo Arias habla a los jugadores del Valencia

El embajador del Valencia CF Ricardo Arias ha lanzado un mensaje a la plantilla desde la experiencia que le otorgan sus 16 temporadas como jugador valencianista. Ha vivivo muchas crisis dentro de la entidad y sabe mejor que nadie lo que necesitan ahora mismo los jugadores a dos puntos del descenso a segunda y con un calendario por delante e LaLiga -Getafe y Real Madrid- que asusta. Por eso, se ha dirigido directamente a ellos con unas sinceras palabras de apoyo:

"Hay que mandar a los jugadores un mensaje de confianza, que estén unidos, que el esfuerzo sea la bandera del trabajo semanal para conseguir un buen juego durante los partidos. Animarles. Nosotros nos podremos quejar mucho pero siempre estamos al lado del equipo. En esta situación hay que mandar un mensaje de confianza y dejar que los jugadores se sobrepongan. La única manera que tienes de actuar es sobreponerse. No pensar en lo pasado, sino en el presente y lo que va a venir. Pensar y no olvidar que esto es el Valencia CF. El mensaje tiene que ser claro, directo y contundente. Tenemos un cuerpo técnico entregado, con el compromiso que requiere la causa y todo lo que está ensombreciendo todo esto son los resultados. La afición del Valencia CF es muy especial por muchas cosas. En la medida que nos corresponda hay que apoyar al equipo y tener paciencia. La actitud del equipo es buena, pero no hay acierto. No es fácil jugar a fútbol y mucho menos en situaciones así. Hay que dejar que los jugadores se sobrepongan, hay que hacerles llegar que todos sentimos lo mismo por esta situación", aseguraba Arias en un nuevo servicio al club de una leyenda dentro y fuera del campo.