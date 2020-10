El Valencia recurre la injusta amarilla del 'penalti' a Lato

Lato se queja por una patada que no dio y que debió ser penalti a favor.

Lato se queja por una patada que no dio y que debió ser penalti a favor. J. M. LÓPEZ

El Valencia CF ha presentado este lunes alegaciones al acta del árbitro por la amarilla a Toni Lato que en realidad debió ser castigada con penalti. Los servicios jurídicos del club han documentado pruebas videográficas para anular el castigo a Lato y demostrar el error del árbitro de campo y del VAR.

Toni Lato acabó el partido contra el Elche con el sabor agridulce de la derrota, el gol y la marca que le dejaron los tacos de Tete en la última jugada. Ni Javi Gracia ni nadie de la plantilla alzó la voz contra el VAR en el Martínez Valero. Solo el técnico lo dejó caer en medio de la autocrítica. «Me gustaría ver qué ha pasado en esa falta de Toni que no lo tengo muy claro...». El viernes no servía como excusa. Lógico después de la desconexión del equipo en la primera mitad.

Sin embargo, ya en frío, el navarro y sus jugadores siguen sin entender por qué el árbitro no detuvo el encuentro para revisar una última acción que bien pudo acabar en penalti. El árbitro, sin embargo, mostró una amarilla a Lato por una entrada que nunca existió. Las imágenes demostraron lo que pasó. Lato fue a tapar un despeje limpiamente y en su intento de cortar el balón dentro del área de Elche se llevó el pisotón de Tete en el gemelo derecho. El ilicitano fingió la falta del valencianista y el árbitro acabó sancionando a Lato con una amarilla que nadie entiende en el vestuario.

El acta decía lo siguiente: "En el minuto 90 el jugador (3) Latorre Grueso, Antonio fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar a un jugador contrario de forma temeraria en la disputa del balón". De locos.