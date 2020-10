Comunicado del Valencia CF: Dimisión del doctor Zaragosí

El Valencia CF acepta "con dolor" la dimisión de José Luis Zaragosí de sus cargos de consejero del Valencia CF y patrono de la Fundación, decisión que el doctor había meditado desde hace semanas y que, según la carta que publica el club, se debe a "la presión y la creciente agresividad de las críticas recibidas".

Zaragosí realizó a mitad de septiembre unas declaraciones a través de los medios del Valencia CF en las que aseguró que el equipo se iba a reforzar antes del cierre de mercado. "Absolutamente y con total seguridad habrá refuerzos", llegó a decir, palabras que después no se cumplieron porque no Meriton, pese a este compromiso público, decidió no hacer ni un solo fichaje.

Dice sin embargo el comunicado que "el Dr. Zaragosí ha querido ser autocrítico al reconocer no haber alcanzado el principal objetivo que se planteó cuando aceptó formar parte del Consejo de Administración del Valencia CF, y que no era otro, que mediar por alcanzar la paz social, por lo que por coherencia y responsabilidad ha presentado su dimisión".

El club publica este martes una carta de agradecimiento en la que se puede leer lo siguiente:

"El Valencia CF quiere agradecer al Dr. José Luis Zaragosí su implicación, su compromiso y su capacidad demostrada como miembro del Consejo de Administración y Patrono de la Fundació VCF a lo largo de los últimos años.

Considerado por méritos propios una persona honorable y respetada en la sociedad valenciana, Zaragosí ha aportado de forma desinteresada su visión, sentimiento y sensibilidad en cada una de sus acciones como representante del Valencia CF, y el Club no puede más que enorgullecerse de haber podido contar con su excepcional colaboración, aceptando con dolor su solicitud personal de dar un paso al lado y dimitir ante la presión y la creciente agresividad de las críticas recibidas, una situación que se ha agravado en las últimas semanas.



El Dr. Zaragosí ha querido ser autocrítico al reconocer no haber alcanzado el principal objetivo que se planteó cuando aceptó formar parte del Consejo de Administración del Valencia CF, y que no era otro, que mediar por alcanzar la paz social, por lo que por coherencia y responsabilidad ha presentado su dimisión.

Zaragosí es un gran valencianista, que ha guiado y ayudado al Valencia CF desde antes incluso de formar parte del Consejo de Administración y el Patronato de la Fundació VCF. Durante los últimos años ha sido un actor fundamental para la labor social, que fue, es y seguirá siendo uno de los pilares fundamentales del proyecto y que lleva su sello personal, reflejando sus enormes conocimientos como médico de prestigio.

El Valencia CF le agradece su liderazgo en el proyecto 'Escoles Cor Blanquinegre', que ha contribuido a la inclusión social de los más jóvenes. También su liderazgo en el apoyo con el proyecto 'LaLiga Genuine' para el fútbol de discapacidad intelectual, así como sus consejos y su ayuda en la organización de todos los actos del Centenario, donde fue una pieza silenciosa, pero crucial para dejar huella en el corazón del valencianismo.

Zaragosí siempre será un verdadero amigo del Valencia CF y una persona auténtica y bondadosa, que se caracteriza por ayudar en todo momento a la sociedad. El Valencia CF ha tenido el honor de contar con una persona preparada y con una óptica privilegiada. Es por ello por lo que siempre tendrá abiertas las puertas del Club.

Su labor ha sido total y absolutamente desinteresada, ayudando sin contraprestación económica con su trabajo para el Valencia CF y la Fundació VCF y, desde su llegada, su contribución ha estado siempre focalizada al cien por cien en ayudar al equipo y a esta entidad centenaria".